Catanzaro, fuori pericolo la bimba sopravvissuta alla tragedia di aprile: concluso il percorso di cura

Si è conclusato con una notizia di speranza il lungo percorso clinico della bambina di sei anni rimasta gravemente ferita nella tragedia avvenuta a Catanzaro alla fine dello scorso aprile, quando precipitò dalla finestra di un’abitazione insieme alla madre e ai due fratellini, che persero la vita.

La piccola, unica sopravvissuta a quel drammatico episodio, aveva riportato lesioni gravissime, tra cui una severa lacerazione dell’aorta toracica, un importante trauma al fegato, contusioni polmonari e un trauma cranico.

Dopo essere stata stabilizzata dai medici dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, era stata trasferita all’Istituto Gaslini di Genova grazie a un complesso intervento coordinato tra le équipe di Terapia Intensiva delle due strutture sanitarie.

Il trasferimento era avvenuto con un volo sanitario dell’Aeronautica Militare, effettuato a bordo di un velivolo allestito come una vera e propria terapia intensiva mobile, così da garantire la massima assistenza durante il viaggio.

Oggi la bambina è stata dichiarata fuori pericolo e ha concluso il ricovero, segnando un importante traguardo dopo mesi di cure e assistenza specialistica.