Paolo Corritore si insedia come nuovo prefetto di Oristano: lunga esperienza al Ministero dell’Interno

È iniziato ufficialmente il mandato di Paolo Corritore alla guida della Prefettura di Oristano. Il nuovo rappresentante del Governo si è insediato questa mattina, assumendo l’incarico dopo una lunga carriera maturata all’interno dell’Amministrazione dell’Interno.

Romano, laureato in Giurisprudenza e in possesso di un Master di II livello in “Cittadinanza europea e pubbliche amministrazioni”, Corritore ha intrapreso il proprio percorso professionale nel Ministero dell’Interno nel 1989, distinguendosi in numerosi incarichi di responsabilità.

Prima della nomina a prefetto di Oristano ha diretto l’Ufficio Studi e Legislazione del Dipartimento per l’Amministrazione generale, per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Viminale.

Nel corso della sua carriera ha inoltre prestato servizio presso l’Ufficio Affari legislativi e Relazioni parlamentari e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, occupandosi di temi legati al coordinamento delle Forze di polizia, alla sicurezza pubblica e all’attività normativa.

Tra le esperienze maturate figura anche quella di sub-commissario straordinario dell’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia, oltre alla partecipazione a diverse missioni istituzionali dedicate alla gestione di situazioni emergenziali.

Accanto all’attività amministrativa, Corritore ha sviluppato un percorso nel campo della formazione, svolgendo incarichi di docenza a contratto all’Università della Tuscia e attività didattica presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, dove ha curato corsi dedicati all’organizzazione e al coordinamento delle Forze di polizia destinati a funzionari e ufficiali italiani e stranieri.

Nel suo curriculum figura anche il conferimento dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.