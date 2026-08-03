Ponte Calopinace, Fratelli d’Italia: “Da simbolo dell’immobilismo a simbolo della Reggio che riparte”

Fratelli d’Italia accoglie con grande soddisfazione la presentazione del nuovo progetto per il completamento del Ponte Calopinace e l’avvio del percorso che porterà finalmente alla conclusione di un’opera attesa da decenni.

Per troppi anni il Ponte Calopinace è stato il simbolo delle incompiute, dei ritardi e dell’incapacità della politica di trasformare i progetti in realtà. Oggi, invece, quella stessa opera può diventare il simbolo di una città che cambia passo e che torna a credere nella capacità delle istituzioni di mantenere gli impegni assunti.

Va riconosciuto al sindaco Francesco Cannizzaro il merito di aver affrontato una delle eredità più complesse lasciate alla città con il coraggio di chi non cerca alibi ma soluzioni. Mentre per anni qualcuno si è limitato a inaugurare cantieri senza completarli o a scaricare responsabilità, oggi c’è un’Amministrazione che si assume l’onere di chiudere le partite aperte e restituire ai reggini risultati concreti. È questo il tratto distintivo di una classe dirigente che preferisce i fatti agli slogan.

Il completamento del Ponte Calopinace non è soltanto un intervento infrastrutturale: rappresenta un modo diverso di amministrare, fondato sulla capacità di programmare, decidere e portare a termine le opere pubbliche. È la dimostrazione che il consenso ricevuto dai cittadini si traduce in responsabilità e in una visione di sviluppo per Reggio Calabria.

Fratelli d’Italia continuerà a sostenere con convinzione questo percorso, nella consapevolezza che ogni opera completata rappresenta un tassello in più verso una città più moderna, più competitiva e più attrattiva.