Festa de l’Unità a Bocchigliero: due giorni di confronto, memoria e musica

«La Festa de l’Unità non è una semplice festa. È aggregazione, fare gruppo, portare la politica tra la gente, parlare di progetti e di futuro. Significa tornare a credere che anche in un paese dell’entroterra calabrese, come Bocchigliero, si possa fare la differenza». Con queste parole Domenico Aggazio, segretario del Circolo del Partito Democratico di Bocchigliero “Eugenio Oliviero”, presenta la 46ª Festa dell’Unità, in programma il 12 e 13 agosto 2026 in Piazza del Popolo.

L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate bocchiglierese, con un programma che unisce riflessione politica, valorizzazione del territorio, momenti conviviali e intrattenimento, confermando la volontà del circolo di creare occasioni di partecipazione e confronto aperte a tutta la cittadinanza.

La manifestazione prenderà il via mercoledì 12 agosto alle 17.00 con l’apertura ufficiale della Festa e la degustazione del tradizionale nodino di mozzarella. Alle 18.00 spazio al dibattito politico dal titolo “L’unità del PD per il futuro del territorio”, dedicato alle prospettive di sviluppo delle aree interne e al ruolo della politica nella crescita delle comunità locali. La serata proseguirà alle 20.00 con la Cena dell’Unità, durante la quale saranno serviti piatti tipici della tradizione locale.

A partire dalle 22.00, Piazza del Popolo si trasformerà in un grande palcoscenico con lo spettacolo musicale di Giuseppe Greco, Lorenza Marmo e la Capri Band, protagonisti di un viaggio musicale coinvolgente che porterà in scena grandi canzoni d’autore italiane, gli intramontabili classici della tradizione napoletana e i successi degli anni ’80 e ’90 rivisitati in una travolgente versione disco. Uno spettacolo pensato per emozionare, far cantare e ballare spettatori di tutte le età.

La seconda giornata, giovedì 13 agosto, sarà dedicata al tema “Il valore del ricordo – un’eredità che ci unisce”. Alle 18.00 è prevista la presentazione dei “Brani inediti” di Leonardo Forciniti, mentre alle 20.00 si terrà la tradizionale Spaghettata dell’Unità. La manifestazione si concluderà alle 22.00 con il Memorial Canoro “Una canzone per Gino”, appuntamento dedicato alla memoria attraverso la musica.

Nel corso della manifestazione sarà riservato anche un momento di ricordo dedicato proprio a Luigi De Vincenti (detto Gino), sindaco di Bocchigliero per quindici anni. «Non è soltanto un modo per ricordare una persona che ha fatto tanto per il suo paese – sottolinea Aggazio – ma anche per mantenere vivo un messaggio politico ancora attuale, fatto di visione, progettualità e attenzione al bene comune. Un’eredità politica ricca di un pensiero lungimirante che continua a guidarci nel costruire il futuro della nostra comunità».

La 46ª Festa de l’Unità si conferma così un’occasione per ritrovarsi, confrontarsi e condividere due giornate all’insegna della partecipazione, della memoria, della buona cucina e della musica dal vivo.

L’invito degli organizzatori è rivolto a tutta la cittadinanza e ai visitatori: il 12 e 13 agosto Piazza del Popolo vi aspetta per vivere insieme due serate di festa, confronto e divertimento nel cuore della Sila Greca.