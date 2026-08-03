“Podcast in Circolo” sbarca in Sicilia: a Palermo un incontro su legalità, scuola e cittadinanza attiva

Dopo le tappe di Milano e Roma, il format “Podcast in Circolo” approda per la prima volta in Sicilia. L’iniziativa, promossa da Assipod, l’Associazione italiana podcasting, farà tappa a Palermo con un appuntamento dedicato al ruolo del podcast come strumento di educazione, memoria e partecipazione civica.

L’evento si terrà sabato 8 agosto alle 19 negli spazi del Bistrò al Fresco, realtà dell’impresa sociale Cotti in Fragranza, con l’incontro dal titolo “La didattica della legalità – Come il podcast educa alla cittadinanza attiva”.

L’obiettivo dell’iniziativa è mostrare come i contenuti audio possano diventare un mezzo efficace per coinvolgere studenti, insegnanti e cittadini nella riflessione sui temi della legalità, della responsabilità civile e dell’impegno sociale.

Al centro della serata ci sarà il podcast “3P. Padre Pino Puglisi”, realizzato dalla docente e autrice Rosaria Cascio e dedicato alla figura del sacerdote assassinato dalla mafia nel 1993. L’ascolto di alcuni estratti offrirà lo spunto per un confronto sul valore della memoria, dell’esempio e dell’educazione nella diffusione della cultura della legalità.

Nel corso dell’incontro sarà presentato anche “Voci di Ballarò”, progetto realizzato dagli studenti del percorso di formazione professionale dell’Opera Don Calabria, attraverso il quale il quartiere viene raccontato dalle persone che lo vivono quotidianamente, con particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della partecipazione.

A guidare il dibattito saranno il docente e giornalista Biagio Tornatore e Rosaria Cascio, insieme a Lucia Lauro e ai docenti della scuola IeFP della Fondazione Don Calabria per il Sociale.

“Podcast in Circolo” nasce con l’intento di trasformare l’ascolto collettivo di un podcast in un momento di dialogo aperto tra autori, esperti e pubblico. Con la tappa di Palermo, Assipod inaugura il proprio percorso in Sicilia, puntando a costruire una rete tra scuole, podcaster, associazioni e realtà culturali interessate a utilizzare il podcast come strumento di comunicazione, formazione e partecipazione.