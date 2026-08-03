“Oltre il grado”: ai Giardini di San Leonardo l’arte trasforma una scalinata in un simbolo di pace e rinascita urbana

Un luogo di passaggio che diventa un’esperienza artistica e un invito alla riflessione. È questo il cuore di “Oltre il Grado”, il progetto di riqualificazione urbana ideato e realizzato dall’artista catanzarese Ilario Parentela, in arte Punch311, che restituisce nuova vita alla scalinata dei Giardini di San Leonardo attraverso un’opera monumentale dedicata ai temi della pace, dell’unità e della partecipazione collettiva.

L’intervento nasce dalla volontà di trasformare uno spazio urbano anonimo in un luogo capace di emozionare e creare appartenenza. La scalinata, fino a oggi percepita come semplice collegamento pedonale, si presenta ora come un percorso artistico che invita cittadini e visitatori a osservare la città da una prospettiva diversa.

L’opera si distingue per l’utilizzo della tecnica dell’anamorfismo: il disegno si ricompone perfettamente solo osservando la scala da uno specifico punto di vista, mentre durante la salita i colori non interferiscono con il percorso, garantendo sicurezza e pulizia visiva. Un espediente artistico che diventa anche metafora della necessità di cambiare prospettiva per comprendere pienamente la realtà che ci circonda.

Il progetto interpreta il tema della pace attraverso un arcobaleno dai colori sfumati che accompagna simbolicamente il visitatore in un percorso ascensionale, dai toni freddi a quelli caldi, rappresentando il cammino verso armonia, inclusione e speranza. A completare la composizione sono tre nuvole bianche e un’installazione tridimensionale in multistrato blu marino che rompe i confini dell’opera, suggerendo come la pace debba superare ogni limite per diffondersi nella comunità.

“Oltre il Grado” dimostra come l’arte pubblica possa diventare uno strumento concreto di rigenerazione urbana e sociale, capace di restituire identità ai luoghi e rafforzare il senso di appartenenza. Non una semplice decorazione, ma un’opera che invita a prendersi cura del bene comune, trasformando uno spazio quotidiano in un simbolo condiviso di bellezza e partecipazione.

Con questo intervento, i Giardini di San Leonardo si arricchiscono di un nuovo elemento identitario che unisce arte contemporanea, spazio pubblico e riflessione civile, confermando il valore della creatività come motore di valorizzazione del territorio e di costruzione di una città sempre più aperta, inclusiva e viva.