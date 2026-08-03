Pietrapaola aderisce alla rottamazione quinquies grazie ai voti della maggioranza. Sindaco: “Opposizione si astiene su una misura utile a cittadini e Comune”

Aiutare cittadini e imprese a rientrare nella legalità fiscale senza rinunciare ai principi di equità e responsabilità amministrativa. È questo l’obiettivo della scelta compiuta dal Consiglio comunale di Pietrapaola, che ha approvato l’adesione alla Rottamazione Quinquies, estendendo anche alle entrate comunali la definizione agevolata prevista dalla normativa nazionale. Una misura che punta a favorire il recupero dei crediti dell’Ente, offrendo al tempo stesso ai contribuenti una concreta occasione per regolarizzare la propria posizione.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LA PROPOSTA DELLA MAGGIORANZA

La decisione è stata assunta nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale, che ha approvato la proposta dell’Amministrazione guidata dalla sindaca Manuela Labonia con 6 voti favorevoli, quelli della maggioranza, mentre i 4 consiglieri oggi all’opposizione si sono astenuti. Il provvedimento recepisce quanto previsto dall’articolo 10-quinquies del Decreto Legge n. 38 del 2026, convertito nella Legge n. 88 del 2026, che consente agli enti locali di applicare la definizione agevolata ai carichi affidati all’Agente della riscossione.

ABBUONATI SANZIONI, INTERESSI E AGGI DAL 2000 AD OGGI

L’adesione consentirà ai contribuenti interessati di definire i debiti relativi ai carichi affidati dal Comune all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, beneficiando dell’annullamento delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio, secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle violazioni del Codice della strada, la definizione riguarderà gli interessi e le maggiorazioni previste dalla legge.

LABONIA: ADOTTATO UN PROVVEDIMENTO DI GRANDE RESPONSABILITÀ

Abbiamo ritenuto doveroso aderire a questa opportunità – sottolinea la sindaca Manuela Labonia – perché rappresenta uno strumento utile sia per i cittadini sia per il Comune. Da un lato consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione in condizioni più favorevoli; dall’altro permette all’Ente di recuperare risorse che potranno essere reinvestite nei servizi e nella crescita della comunità. Prendo atto dell’astensione dei consiglieri di opposizione su una misura che, invece, riteniamo favorisca il graduale recupero di entrate difficilmente esigibili e offra ai contribuenti una concreta possibilità di rientrare nella regolarità fiscale.

ISTNAZE A PARTIRE DA SETTEMBRE, PAGAMENTO ANCHE RATEALE

Come previsto dalla normativa, i contribuenti potranno presentare la domanda di adesione secondo le modalità che saranno rese disponibili dall’Agente della riscossione. La disciplina nazionale prevede la possibilità di effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure mediante un piano di rateizzazione nei termini stabiliti dalla legge. Il nostro obiettivo – conclude il primo cittadino – è coniugare rigore amministrativo e attenzione verso i cittadini, mettendo a disposizione tutti gli strumenti previsti dalla legge per favorire il recupero delle entrate senza gravare ulteriormente sulle famiglie e sulle attività economiche.