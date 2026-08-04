“Ogni falsità è una maschera, e per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre, con un po' di attenzione, a distinguerla dal volto” - Alexandre Dumas - “I tre moschettieri”
HomeCalabriaCrotoneCrotone, al via "R-Estate in Comune" 2026: centro estivo e autunnale per...
CalabriaCrotone

Crotone, al via “R-Estate in Comune” 2026: centro estivo e autunnale per bambini e ragazzi fino a 17 anni

Prende il via il Centro Estivo/Autunnale Comunale “R-Estate in Comune” 2026, il progetto promosso dall’Amministrazione Comunale di Crotone e rivolto a bambini, bambine e adolescenti di età compresa tra i 5 e i 17 anni, con l’obiettivo di offrire un servizio educativo, ricreativo e inclusivo durante il periodo estivo e nella fase di ripresa delle attività scolastiche.

L’iniziativa nasce da un percorso di co-progettazione avviato dal Comune di Crotone con il Terzo Settore, finalizzato alla costruzione di un modello educativo condiviso, capace di mettere in rete competenze, esperienze e risorse per rispondere ai bisogni delle famiglie e dei più giovani.

Il progetto “R-Estate in Comune” è realizzato grazie al finanziamento del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, assegnato ai Comuni per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori per l’annualità 2026. Il contributo sostiene interventi finalizzati a rafforzare le opportunità educative, aggregative e di inclusione rivolte a bambini, bambine e adolescenti, favorendo la conciliazione dei tempi familiari e la costruzione di una comunità educante.

Partner del progetto sono Kairos Società Cooperativa Sociale, soggetto capofila, Florida APS e Sabir srl sociale, una sinergia che punta a rafforzare il sistema educativo territoriale attraverso una proposta fondata sull’inclusione, sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle differenze.

“R-Estate in Comune” nasce per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro delle famiglie e, allo stesso tempo, offrire ai più giovani occasioni di crescita attraverso esperienze di socializzazione, supporto allo studio, sviluppo dell’autonomia e partecipazione attiva.

Il titolo del progetto richiama un duplice significato: da un lato il Centro Estivo Comunale quale servizio pubblico rivolto alla comunità, dall’altro ciò che una comunità condivide quotidianamente – spazi, relazioni, diritti, responsabilità e differenze – nella convinzione che la crescita collettiva passi dalla convivenza e dall’inclusione.

Il progetto si avvale della collaborazione di Arcipelago Educativo, iniziativa promossa da Save the Children, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del Summer Learning Loss e la povertà educativa attraverso metodologie innovative basate sul principio del learning by doing & playing: imparare facendo, giocando, collaborando e sperimentando, in costante alleanza educativa con le famiglie.

Le attività proseguiranno anche nel periodo autunnale con servizi di doposcuola, anche specialistico, laboratori didattici e ludico-creativi, tutoraggi personalizzati e attività di gruppo.

Per il periodo estivo le attività si svolgeranno presso la sede di SABIR srl sociale, in Viale Stazione n. 16, nella ludoteca inclusiva “A Casa di Julia” e negli spazi esterni della struttura. Dal 15 settembre 2026 il progetto proseguirà presso lo spazio educativo “Zia Mariù”, in Vico Pompei n. 30, sede consolidata di KAIROS.

Anche quest’anno particolare attenzione è stata riservata all’inclusione dei bambini e dei ragazzi con disabilità, con un incremento del numero dei partecipanti accolti rispetto alla precedente edizione, a conferma dell’impegno dell’Amministrazione comunale nel garantire pari opportunità di accesso e percorsi educativi realmente inclusivi.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla conoscenza del territorio. Sono infatti previste uscite educative nei principali luoghi della città – parchi, impianti sportivi, biblioteca, Castello di Carlo V, lungomare, spazi culturali, luoghi rigenerati, lo spazio DesTEENazione e gli impianti sportivi interessati da interventi di riqualificazione – considerati autentici contesti educativi nei quali sviluppare senso di appartenenza, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni.

Il Centro si svolgerà nell’arco di nove settimane, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.00 alle 13.00.

L’avviso e la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Crotone. L’istanza di partecipazione potrà essere presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.

“R-Estate in Comune” rappresenta un investimento concreto sul benessere e sul futuro dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Un progetto che non è soltanto un servizio estivo, ma un percorso educativo capace di accompagnare le famiglie, valorizzando il lavoro di rete con il Terzo Settore e le realtà del territorio. L’obiettivo è offrire opportunità di crescita, inclusione e partecipazione, affinché ogni bambino e ogni adolescente possa sentirsi parte attiva della comunità. Educare significa costruire il futuro della nostra città, partendo dai più giovani e dalle loro famiglie”, dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Maria Lucia Cosentino.

Articolo PrecedenteIl sindaco Voce: “Dopo l’estate il concorso di progettazione per il waterfront di Crotone”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

M5S Calabria, Salvatore Giordano e Gemma Di Betta eletti referenti regionali del Network Giovani

Ex tendopoli San Ferdinando, il sindaco Gaetano scrive agli operatori del Polo Sociale: “Alfieri di un sistema finalmente cambiato”

Cadi Anticendi Futura, confermato Christian Melito: il giovane pivot resta in gialloblù

ONMIC Reggio Calabria: “La spiaggia accessibile di Bocale è un esempio di inclusione da seguire”

Catanzaro Servizi S.p.A.: ok a bilancio consuntivo e proroga tecnica dell’amministratore unico per il mese di agosto

Volley, un reggino sul podio della Nations League: Antonio Mariano conquista il bronzo con la Slovenia

Giusi Princi: “Lo sviluppo della Calabria passa anche attraverso chi ne racconta il potenziale”

Caldo, da giovedì bollino rosso anche per Reggio Calabria e Messina

A 80 anni attraversa lo Stretto di Messina a nuoto: quattordicesima impresa per Nello Ambra

Aeroporti calabresi, cresce il traffico internazionale: +33,8% rispetto a luglio 2025

Il sindaco Voce: “Dopo l’estate il concorso di progettazione per il waterfront di Crotone”

Cassano allo Ionio (Cs), atto intimidatorio ai danni di un’azienda agricola: tagliate 100 piante di agrumi

Ponte Calopinace, Cardia (Noi Moderati): “Lo sblocco dei lavori restituisce fiducia alla città”

Rai2 celebra Rino Gaetano da Cosenza: la città si prepara alla prima serata nazionale

Ponte sullo Stretto, rinnovato il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: è polemica sui componenti. Le opposizionI: “Blitz inaccettabile”

Ponte sullo Stretto, progetto alla prova dei tecnici: dubbi su faglia, stabilità e sicurezza

Servizio di portierato al Comune di Vibo, Petracca chiede chiarimenti: “Prima di affidamenti esterni valutare le risorse interne”

Ponte Calopinace, il gruppo Cannizzaro Sindaco: “Ripartono i lavori, un’opera strategica per Reggio Calabria”

Color Fest torna sulla Riviera dei Tramonti: tre giorni di musica e arte per la XIV edizione

Viola Basket, Markovic è un giocatore neroarancio

Camigliatello, al via “Parole in Sila”: Santo Gioffrè inaugura la rassegna con “Il tempo del male”

La Guarimba Film Festival torna ad Amantea: sei giorni di cinema internazionale, musica e incontri

Poste Italiane: un annullo e due cartoline filateliche per la sagra del “Pezzo duro” di Gioiosa Jonica

Musica ed Eccellenza: il Maestro Francesco Miniaci torna in Calabria e apre l’Accademia Pianistica “Officine Musicali Pitagora” a Lamezia Terme

Plastica monouso, Laghi: “La Regione dia il buon esempio, la bandisca da tutti gli uffici”

Caulonia, il vicesindaco Maiolo rinuncia all’indennità per sostenere il concerto dedicato a De André e alla memoria di Angelo Frammartino

A Capo Arte Teatro Festival arriva la compagnia Circ’Hulon con “GROVIGLIO, o l’elogio delle piccole cose”

Cosenza, Grandinetti lascia il Pd: “Non mi riconosco più in questo modo di fare politica”

Inaugurata al Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri Epizefiri la mostra “Interno Zoo” di Christian Pardini

La CGIL Area Vasta e la CGIL Calabria aderiscono al Catanzaro Pride 2026

CNE rafforza il Dipartimento Tutela Economica per famiglie e imprese: nasce la “Rete Tutela Economica”

Sanità e Fine Vita, Barbuto (M5S): “Presentata proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito. In Calabria procedure trasparenti, dignità e garanzie sanitarie”

Idee creative per il merchandising d’Ateneo: l’UniCal lancia il Community Contest

Desertificazione bancaria, Calabria maglia nera. Vibo Valentia prima provincia italiana per comuni senza sportelli

Ricadi (VV), la rassegna “Il Canto delle Sirene” prosegue con il reading “Sulle rotte di Ulisse”: l’attore Saverio Vallone interpreta Eugenio Scalfari

Ponte Calopinace, ripartono i lavori: conclusione prevista entro il 9 ottobre. Confindustria Reggio esulta: “Cannizzaro sa passare dalle parole ai fatti”

Idonei Calabria, l’appello a Occhiuto e al Consiglio regionale: “La proposta di legge è ferma, non abbandoneremo la battaglia”

Marcianò: “Il patrimonio politico costruito dai candidati di Noi Moderati non deve essere disperso”

Catanzaro Pride, fiducia dopo il rinvio tecnico. Il Comitato: “L’organizzazione va avanti”

Letteratura e mare protagonisti a Reggio Calabria con la conferenza “Le voci del mare”

Chiesa di San Crispino a Reggio Calabria, Minasi: “Il recupero è già avviato, stanziati 856 mila euro”

Amendolara entra nel circuito “Ogni Lattina Vale”: al via la campagna per il riciclo dell’alluminio nei Parchi Marini calabresi

FabRock 2026: musica, cultura e solidarietà per la dodicesima edizione dedicata a Fabrizio Puzzo

Marina di Sibari, successo per la prima tappa del Proxy Tour: una piazza all’insegna di inclusione, empowerment e comunità

Trasporto pubblico locale, la Filt Cgil Calabria chiede garanzie sulla riforma regionale: “Tutela dei lavoratori e diritto alla mobilità al centro”

Ponte sul Calopinace, Reggio Futura: “Per undici anni il monumento ai ritardi. Il 9 ottobre il simbolo di una città che riparte”

Furto in casa a Gioia Tauro, arrestati ed estradati tre presunti responsabili

Diocesi di Lamezia Terme, il vescovo Parisi nomina nuovi parroci e vicari

Il Lions Club e Archeoclub donano un defibrillatore al Museo e Parco Archeologico Kaulon di Monasterace

Oltre 4mila presenze per Felici & Conflenti: la XII edizione nel segno della comunità

Rosario Condarcuri: “Basta con l’editoria senza regole. Presenterò un esposto alle autorità competenti”

Tropea (VV), Francesca Chiappetta ed Emilio Aversano in concerto ad Armonie della Magna Graecia

Bollette acqua, l’assessora Lacava: “Nessun aumento deciso dal Comune di Catanzaro”

Catanzaro, Fials e Nursind contro la Dulbecco: “Revocare le richieste di recupero delle somme”

Nuovi amministratori locali aderiscono a Casa Riformista – Italia Viva Calabria

Catanzaro, DeGusto 2026: la fiera dedicata al food&beverage per i professionisti dell’Ho.Re.Ca. diventa vetrina internazionale

Edizione numero 36 della Sagra della melanzana, a Salice torna la parmigiana da record

Cosenza, Mancini lancia il percorso partecipato: “Il progetto per la città lo scriviamo insieme ai cittadini”

Falerna (Cz), al via il Festival della Bandiera Blu: questa sera il concerto degli Etno Sound

Ponte Calopinace, De Biasi (Lega): “Determinazione ed efficienza nel risolvere problemi atavici, il metodo Cannizzaro segnerà una svolta storica per Reggio”

Stilo celebra Tommaso Campanella con la presentazione del libro sui suoi ritratti

Reggio Calabria capitale delle neuroscienze educative: arrivano gli incontri con Daniela Lucangeli

Vibo Valentia, al via il Festival dei Concerti per Pianoforte con giovani talenti e grandi interpreti

L’ADDA ottiene l’intervento del Garante: riflettori sulle barriere architettoniche a Bovalino

Al via il Mese dei Bronzi di Riace: la Calabria celebra i capolavori della Magna Grecia con eventi in tutta la regione

Lamezia Terme, la Guardia di Finanza sequestra oltre 200 mila prodotti non a norma

Catanzaro, fuori pericolo la bimba sopravvissuta alla tragedia di aprile: concluso il percorso di cura

Pietrapaola aderisce alla rottamazione quinquies grazie ai voti della maggioranza. Sindaco: “Opposizione si astiene su una misura utile a cittadini e Comune”

“Podcast in Circolo” sbarca in Sicilia: a Palermo un incontro su legalità, scuola e cittadinanza attiva

La torcia Olimpica torna a Catanzaro, e per sempre: l’omaggio della Fondazione Milano Cortina 2026 al capoluogo di regione per il contributo dato al...

PNRR, PD Calabria: “Ritardi e incertezze sulla Zes possono penalizzare il futuro della regione. Il Governo dia risposte immediate”

Paolo Corritore si insedia come nuovo prefetto di Oristano: lunga esperienza al Ministero dell’Interno

“La Calabria è una terra a cui sono profondamente legato. Qui la musica popolare è ancora viva e può insegnarci a costruire pace”: Ambrogio...

Ponte Calopinace, Fratelli d’Italia: “Da simbolo dell’immobilismo a simbolo della Reggio che riparte”

Polistena Futura: “Ortopedia: chi tutela i cittadini?”

Turismo delle radici, nasce la rete Aicotur: la Calabria punta sugli emigrati e i loro discendenti

Si chiude con straordinario successo la XXI edizione de “I tesori del Mediterraneo”: sport, legalità e spettacolo salutano il pubblico di Reggio Calabria

Ascensore panoramico a Tropea, Macrì: “Un’opera attesa da 60 anni, ora acceleriamo verso i cantieri”

Festa de l’Unità a Bocchigliero: due giorni di confronto, memoria e musica

“Oltre il grado”: ai Giardini di San Leonardo l’arte trasforma una scalinata in un simbolo di pace e rinascita urbana

Crotone: III ciclo di deblattizzazione

Tropea, il 5 agosto a Palazzo Antico Sedile Claudio Cordova presenta “I padroni della ‘ndrangheta”: cultura, memoria e coscienza civile nel salotto urbano della...

Sanità Calabria, Giuliano (UGL): “L’uscita dal commissariamento è una svolta storica. Ora si apra una nuova stagione di investimenti sul personale e sui servizi”

Welfare, Regione e sindacati verso un protocollo condiviso: “Al centro il dialogo sulle politiche sociali”

Lamezia, amministrazione comunale: “Potenziati i servizi sociali, 12 nuovi funzionari per un welfare più efficiente”

Reggio, il Ponte del Tempietto pronto entro ottobre: Cannizzaro fissa la data dell’inaugurazione

Volevano un intelligenza artificiale che parlasse calabrese. Hanno scoperto che possono riuscirsi solo i calabresi, tutti insieme

Insediamento del prefetto Di Nuzzo: messaggio di benvenuto del rettore UMG Cuda

Polizia di Stato, consegnati gli alamari a 3.133 nuovi agenti: al via il servizio operativo dopo il giuramento

A Marcellinara l’atletica leggera protagonista con il 7° Trofeo dell’Istmo

Biblioteca Nazionale di Cosenza, gli auguri del sindaco Caruso alla neo direttrice Emanuela Bottalico

Occhiuto: “Benvenuto a prefetto Di Nuzzo, grazie a De Rosa per servizio reso a Calabria”

PNRR, la Uil Calabria lancia l’allarme: “Troppi ritardi, così si perde un’occasione storica”

Corigliano-Rossano, al centro estivo Magnolia frutta e ortaggi diventano timbri d’arte e i bambini imparano a guardare la natura con occhi nuovi

Madeo incalza la Regione: “Il nuovo Piano Sociale è fermo, serve una programmazione concreta”

Siderno: martedì 4 il concerto del Quintessenza Duo alla Villa Comunale

Reggio, la Cisl Fp festeggia Felice Foti: in pensione dal primo agosto

Catanzaro, Enzo Scalese (Cgil) al prefetto Di Nuzzo: “Dialogo, lavoro e legalità per affrontare le sfide del territorio”

AVIS Calabria e USMIA Carabinieri firmano a Locri il protocollo per promuovere la cultura della donazione del sangue

Catanaro, Il presidente Falbo saluta il nuovo prefetto Di Nuzzo: “Pronti a rafforzare la collaborazione per legalità e sviluppo”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook