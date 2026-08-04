Crotone, al via “R-Estate in Comune” 2026: centro estivo e autunnale per bambini e ragazzi fino a 17 anni

Prende il via il Centro Estivo/Autunnale Comunale “R-Estate in Comune” 2026, il progetto promosso dall’Amministrazione Comunale di Crotone e rivolto a bambini, bambine e adolescenti di età compresa tra i 5 e i 17 anni, con l’obiettivo di offrire un servizio educativo, ricreativo e inclusivo durante il periodo estivo e nella fase di ripresa delle attività scolastiche.

L’iniziativa nasce da un percorso di co-progettazione avviato dal Comune di Crotone con il Terzo Settore, finalizzato alla costruzione di un modello educativo condiviso, capace di mettere in rete competenze, esperienze e risorse per rispondere ai bisogni delle famiglie e dei più giovani.

Il progetto “R-Estate in Comune” è realizzato grazie al finanziamento del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, assegnato ai Comuni per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori per l’annualità 2026. Il contributo sostiene interventi finalizzati a rafforzare le opportunità educative, aggregative e di inclusione rivolte a bambini, bambine e adolescenti, favorendo la conciliazione dei tempi familiari e la costruzione di una comunità educante.

Partner del progetto sono Kairos Società Cooperativa Sociale, soggetto capofila, Florida APS e Sabir srl sociale, una sinergia che punta a rafforzare il sistema educativo territoriale attraverso una proposta fondata sull’inclusione, sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle differenze.

“R-Estate in Comune” nasce per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro delle famiglie e, allo stesso tempo, offrire ai più giovani occasioni di crescita attraverso esperienze di socializzazione, supporto allo studio, sviluppo dell’autonomia e partecipazione attiva.

Il titolo del progetto richiama un duplice significato: da un lato il Centro Estivo Comunale quale servizio pubblico rivolto alla comunità, dall’altro ciò che una comunità condivide quotidianamente – spazi, relazioni, diritti, responsabilità e differenze – nella convinzione che la crescita collettiva passi dalla convivenza e dall’inclusione.

Il progetto si avvale della collaborazione di Arcipelago Educativo, iniziativa promossa da Save the Children, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del Summer Learning Loss e la povertà educativa attraverso metodologie innovative basate sul principio del learning by doing & playing: imparare facendo, giocando, collaborando e sperimentando, in costante alleanza educativa con le famiglie.

Le attività proseguiranno anche nel periodo autunnale con servizi di doposcuola, anche specialistico, laboratori didattici e ludico-creativi, tutoraggi personalizzati e attività di gruppo.

Per il periodo estivo le attività si svolgeranno presso la sede di SABIR srl sociale, in Viale Stazione n. 16, nella ludoteca inclusiva “A Casa di Julia” e negli spazi esterni della struttura. Dal 15 settembre 2026 il progetto proseguirà presso lo spazio educativo “Zia Mariù”, in Vico Pompei n. 30, sede consolidata di KAIROS.

Anche quest’anno particolare attenzione è stata riservata all’inclusione dei bambini e dei ragazzi con disabilità, con un incremento del numero dei partecipanti accolti rispetto alla precedente edizione, a conferma dell’impegno dell’Amministrazione comunale nel garantire pari opportunità di accesso e percorsi educativi realmente inclusivi.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla conoscenza del territorio. Sono infatti previste uscite educative nei principali luoghi della città – parchi, impianti sportivi, biblioteca, Castello di Carlo V, lungomare, spazi culturali, luoghi rigenerati, lo spazio DesTEENazione e gli impianti sportivi interessati da interventi di riqualificazione – considerati autentici contesti educativi nei quali sviluppare senso di appartenenza, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni.

Il Centro si svolgerà nell’arco di nove settimane, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.00 alle 13.00.

L’avviso e la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Crotone. L’istanza di partecipazione potrà essere presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.

“R-Estate in Comune” rappresenta un investimento concreto sul benessere e sul futuro dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Un progetto che non è soltanto un servizio estivo, ma un percorso educativo capace di accompagnare le famiglie, valorizzando il lavoro di rete con il Terzo Settore e le realtà del territorio. L’obiettivo è offrire opportunità di crescita, inclusione e partecipazione, affinché ogni bambino e ogni adolescente possa sentirsi parte attiva della comunità. Educare significa costruire il futuro della nostra città, partendo dai più giovani e dalle loro famiglie”, dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Maria Lucia Cosentino.