Il Gruppo consiliare ” Rinnovamento Geracese ” esprime sconcerto e viva

preoccupazione in merito all’ennesimo vile atto perpetrato ai danni del Comune

di Gerace che, ancora una volta, ha subito danni notevoli al proprio patrimonio.

Infatti, l’irreparabile guasto arrecato al veicolo comunale adibito a navetta in

occasione dell’ingresso a Gerace del nuovo Vescovo della nostra Diocesi non è il

primo atto doloso che si consuma contro il patrimonio pubblico geracese. Già negli

anni scorsi, in effetti, era stato sabotato un altro veicolo adibito a Scuolabus

comunale e se a ciò si aggiunge il doloso incendio che ha completamente reso

inservibili le macchine elettriche e l ‘ hangar dove le stesse erano custodite,

verificatosi nel 2024, allora bisogna prendere atto che forze delinquenziali ancora

oscure intendono frenare in ogni modo il percorso di incremento dei servizi resi ai

visitatori e all’intera collettività geracese. Non conoscendo l’insano motivo dello

scriteriato gesto, ci auguriamo che nessuno risulti favorito da questi atti vandalici o

che l’immagine della nostra Città risulti screditata, dopo anni di intenso lavoro per

il rilancio turistico e culturale che si intende offrire. Purtroppo l’evento

delinquenziale avra’ ripercussioni anche per il trasporto dei nostri ragazzi che, a

settembre, inizieranno il nuovo anno scolastico con un servizio che, si augura, il

comune di Gerace riuscira’ a garantire al meglio.

Con la certezza che gli organi inquirenti possano fare al più presto piena luce sulle

azioni indegne commesse in questi anni nella nostra Città, si auspica che anche la

comunità geracese prenda coscienza che il bene pubblico deve essere tutelato e

difeso da tutti. Nessuno escluso.