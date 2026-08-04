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Vibo Valentia, scuola: assessorato alla pubblica istruzione di tutti i servizi scolastici

In vista del rientro in aula fissato per il prossimo 15 settembre secondo il calendario scolastico della Regione Calabria, il Comune di Vibo Valentia – tramite l’Assessorato alla Pubblica Istruzione – comunica che la macchina organizzativa comunale è pienamente operativa per garantire la regolare attivazione di tutti i servizi di supporto alla didattica fin dai primi giorni di lezione. Grazie al lavoro spiegato nelle scorse settimane dall’Ufficio istruzione, guidato dal segretario generale dirigente ad interim alla pubblica istruzione , tutti i servizi comunali sono stati affidati ed esperiti pure i controlli di legge.
L’obiettivo dell’Amministrazione guidata dal sindaco Enzo Romeo è assicurare alle famiglie e agli studenti una ripartenza serena, minimizzando i tempi di attesa per l’erogazione delle prestazioni assistenziali e logistiche.
Il piano dei servizi comunali:
Mensa scolastica: servizio affidato ed attivazione immediata della ristorazione con menu controllati e gestione delle diete speciali per gli aventi diritto.
Trasporto scolastico: servizio affidato e pianificazione dei percorsi degli scuolabus per garantire la copertura del territorio e il raggiungimento in sicurezza dei plessi.
Trasporto alunni con difficoltà : servizio affidato.
Inclusione: massima attenzione ai servizi di assistenza specialistica per gli studenti con disabilità o bisogni educativi speciali (BES), già stipulati i contratti con 30 operatori.
Fornitura libri di testo: servizio affidato e buona parte dei libri già arrivati e che saranno assegnati il primo giorno di scuola.
“Lavoriamo intensamente per farci trovare pronti all’appuntamento della prima campanella” ha dichiarato l’assessore alla Pubblica Istruzione, Stefano Soriano. “Vogliamo offrire alle famiglie di Vibo Valentia una rete di servizi moderni, accessibili e intuitivi, capaci di semplificare la vita quotidiana, abbattere i costi indiretti dello studio e stimolare la partecipazione attiva della comunità scolastica. Eppure in consiglio comunale qualche gruppo ha criticato il mio assessorato per mancanza di programmazione. Probabilmente non ha avuto modo di accorgersi delle determinazioni dirigenziali di affidamento dei servizi pubblicate in queste settimane e dell’intenso lavoro che c’è dietro”.
I dettagli logistici, gli orari e le modalità di monitoraggio dei pagamenti o delle iscrizioni saranno consultabili online. Le famiglie sono invitate a completare le procedure di registrazione sui portali dedicati e a verificare la regolarità delle posizioni amministrative.
Per ogni informazione o chiarimento, l’Ufficio Scuola del Comune riceve negli orari di apertura al pubblico presso la sede municipale di Palazzo Luigi Razza.

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