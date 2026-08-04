XXI Festa de l’Unità, Cittanova pronta ad accogliere la festa del Partito Democratico in programma il 7 e l’8 agosto in Piazza San Rocco

È tutto pronto per la XXI Festa de l’Unità, in programma il 7 e l’8 agosto in Piazza San Rocco, nei pressi della Villa Comunale. L’edizione 2026 della storica manifestazione, organizzata dal Circolo del Partito Democratico di Cittanova, si presenta con un programma ricco di incontri politici, momenti di approfondimento, spettacoli, musica, attività sportive e iniziative dedicate ai bambini, confermando la Festa come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cittadina.

Da settimane volontari e militanti del Partito Democratico sono impegnati nell’organizzazione dell’evento e nell’allestimento degli spazi, con l’obiettivo di offrire alla comunità un’occasione di partecipazione, confronto e condivisione aperta a tutte le generazioni.

Venerdì 7 agosto: il ricordo di Francesco Vinci

L’inaugurazione è prevista alle ore 19.00 con i saluti del segretario metropolitano del PD Giuseppe Panetta, della presidente dell’Assemblea provinciale Tania Bruzzese e del segretario del Circolo PD di Cittanova Sergio Zappone.

L’edizione 2026 sarà dedicata a Francesco “Ciccio” Vinci, giovane vittima innocente della mafia, nel cinquantesimo anniversario della sua uccisione. Studente liceale, protagonista del movimento studentesco della Piana, impegnato nella Lega per l’Occupazione e segretario del locale Circolo della Federazione Giovanile Comunista Italiana, Vinci rappresenta ancora oggi un esempio di impegno civile, partecipazione democratica e lotta per la giustizia sociale.

Per ricordarne la figura, il Partito Democratico di Cittanova e i Giovani Democratici hanno organizzato una Mostra e una serie di iniziative dedicate alla sua storia, nel ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie.

Alle 19.15 si terrà l’incontro “Ciccio Vinci, 50 anni dopo. L’attualità del suo esempio nell’impegno civile e politico di una generazione. Omaggio a Ciccio Vinci e a tutte le vittime innocenti delle mafie”.

Interverranno Girolamo Demaria, del Circolo PD di Cittanova, don Pino Demasi, Referente Associazione Libera Piana di Gioia Tauro; Clelia Bruzzì, Dirigente Polo Liceale “M. Guerrisi-V. Gerace”, Silvia Ventra, Presidente Associazione Piana Libera, il senatore Nicola Irto, segretario regionale del PD Calabria, e il senatore Walter Verini, capogruppo PD nella Commissione parlamentare antimafia.

Alle 20.30 spazio ai Giovani Democratici con il confronto sul tema “Legalità, Memoria e Impegno delle nuove generazioni a 50 anni dal sacrificio di Francesco Vinci”, con la partecipazione della vicesegretaria nazionale Tiziana Elli, del segretario regionale Francesco Mendicino e dei rappresentanti dei Giovani Democratici della Città Metropolitana e della Piana. Girolamo Giovinazzo, Pierpaolo Giusti, Chiara Laganà, Andrea Macino, Nicola Malara. Modera: Federica Mamone.

Sabato 8 agosto: amministratori a confronto sul futuro della Piana.

La seconda giornata della Festa si aprirà alle ore 19.00 con il dibattito “I territori della Piana e della provincia a confronto: l’eredità degli ex sindaci, l’esperienza degli attuali amministratori e le idee per il futuro”.

L’incontro metterà a confronto amministratori che hanno vissuto la stagione dell’elezione diretta dei sindaci e amministratori oggi alla guida di importanti realtà del territorio, per riflettere sulle sfide che attendono la Piana e l’intera provincia reggina.

Coordinerà i lavori Leonardo Iamundo. Parteciperanno Aldo Alessio, Ottavio Amaro e Salvatore Costantino, già sindaci di Gioia Tauro, Melicucco e Seminara, Giusy Caminiti sindaca di Villa San Giovanni e Maria Teresa Fragomeni sindaca di Siderno. Con loro, il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria Giuseppe Ranuccio. Le interviste saranno curate dai giornalisti Michele Carlino ed Enzo Romeo.

Spettacoli, sport e iniziative per tutta la famiglia

Le due serate saranno animate anche da un ricco programma di intrattenimento.

Venerdì 7 agosto salirà sul palco per uno show che porta in scena l’ironia, l’allegria e la professionalità l’artista Emanuela Aureli con lo spettacolo “Parlando con le stelle!”, mentre sabato 8 agosto la chiusura della Festa sarà affidata ai ritmi della musica popolare e della tarantella dei Tarantanova Sound.

Nell’area della manifestazione saranno inoltre organizzate esibizioni di danza aerea, gare sportive con lancio del Vortex e competizioni sui 60 e sugli 80 metri, oltre a uno Spazio Bimbi con laboratori creativi di arte e immagine.

Saranno presenti numerosi stand espositivi dedicati all’editoria, alle ceramiche artistiche di Seminara, ai prodotti del commercio equo e solidale, all’artigianato del legno e all’enogastronomia, con fast food, birra artigianale, cannoli siciliani e altre specialità.

Con questa XXI edizione, la Festa de l’Unità conferma la propria vocazione a essere un luogo di confronto politico, memoria, cultura e partecipazione, aperto all’intera comunità. Un’occasione per riflettere sulle prospettive di Cittanova, della Piana e della Calabria, valorizzando il ruolo dei territori, delle istituzioni e dell’impegno civico come strumenti di crescita, democrazia e coesione sociale.

Il Partito Democratico di Cittanova invita cittadini, associazioni e realtà del territorio a partecipare alle due giornate della manifestazione.