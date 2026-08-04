Tonno Callipo Volley, Giulia Felappi: “A Vibo per puntare in alto”

Si presenta carica e determinata la nuova schiacciatrice Giulia Felappi. Reduce da una positiva stagione in A2 con Messina, il 24enne martello lombardo vuol continuare il percorso di crescita a Vibo Valentia, avendo comunque già dimostrato di possedere evidenti mezzi tecnici per ambire al massimo. In Calabria dunque per fornire il proprio contributo e raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società giallorossa. Esperienze anche in B1 a Pavia e Pomezia per Felappi, che in Calabria avrà l’occasione di confermare le ottime referenze sul proprio conto.

Giulia, perché hai accettato la proposta della Tonno Callipo?

“Soprattutto perché la società del Presidente Callipo è molto strutturata, e permette alle sue giocatrici ed al suo staff di potersi esprimere al meglio delle proprie possibilità. Ho scelto di farne parte perché è un’ottima occasione per lavorare al meglio e puntare in alto”.

Arrivi da un campionato di categoria superiore, con quali aspettative e programmi ti appresti a vivere questa avventura in Calabria?

“Sicuramente c’è tanta voglia di fare bene, quindi lavorerò ogni giorno per poter aiutare la squadra e fare così un gran campionato”.

La A3 sarà un campionato inedito: come te lo aspetti?

“Sarà sicuramente molto competitivo, i roster delle altre squadre sono di alto livello quindi sarà un campionato combattuto”.

Sei giovane con tanta strada davanti: un sogno nel cassetto?

“È un po’ quello di chi si avvicina a questo bellissimo sport, ovvero riuscire ad arrivare a giocare ad alto livello”.

SCHEDA

Ruolo: schiacciatrice;

Città e data di nascita: Bergamo 01/02/2002;

Altezza: 181 cm.

Carriera

Stagione Serie Squadra

25-26 A2 Gruppo Formula 3 Messina

24-25 B1 Pomezia

23-24 A2 Città Di Messina

22-23 B1 Blu Team Pavia