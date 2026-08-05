Casa Riformista cresce nel Crotonese: Marianna Caligiuri e Nicola Fragale entrano nel progetto di Italia Viva

Due figure di rilievo del territorio crotonese scelgono lo spazio di Casa Riformista – Italia Viva in Calabria per dare forza a un progetto politico moderato. Si tratta di Marianna Caligiuri, avvocato, già tre volte sindaco di Caccuri e attualmente capogruppo consiliare, e dell’imprenditore Nicola Fragale, già amministratore e vicesindaco, che assume la guida della sezione di Rocca di Neto in veste di commissario cittadino ed entra nella Segreteria provinciale.

Nel suo percorso Marianna Caligiuri ha maturato una solida esperienza professionale improntata alla tutela dei diritti, all’ascolto delle persone e alla ricerca di soluzioni attraverso il dialogo e la mediazione. Un percorso che ha affinato la sua sensibilità istituzionale e il rapporto con cittadini e comunità. Ha scelto di riconoscersi nel progetto di Casa Riformista – Italia Viva e di contribuire alla costruzione di una proposta politica che tenga insieme crescita economica, politiche attive per il lavoro e tutela delle fasce più deboli.

La nomina di Nicola Fragale a Rocca di Neto è il riconoscimento della sua lunga esperienza amministrativa e della profonda conoscenza delle dinamiche locali, necessaria per interpretare le esigenze del tessuto produttivo.

L’operazione sul territorio è il risultato del lavoro del vicecommissario regionale con delega all’organizzazione, Michele Laurenzano, insieme al segretario provinciale Roberto Torchia e al vicesegretario Antonio Bompignano, d’intesa con i vertici regionali e nazionali.

«Con questi nuovi ingressi Casa Riformista continua a crescere, arricchendosi di amministratori, professionisti e competenze che sono un valore aggiunto per il progetto politico» — dichiara il vicecommissario regionale Michele Laurenzano, in accordo con la Commissaria regionale Filomena Greco — «l’ingresso di Marianna Caligiuri e la nomina di Nicola Fragale dimostrano la nostra capacità di costruire una comunità riformista forte e radicata. Il nostro obiettivo è dare risposte ai bisogni dei cittadini e delle imprese, con un’alternativa seria ai populismi e alla politica della contrapposizione permanente».