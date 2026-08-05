Tornano le Dee di Epizefiri. Il 23 agosto la quarta edizione dell’evento dedicato alla solidarietà promosso dall'”Angela Serra -Locride”

Preparativi in corso per l’evento estivo dedicato alla solidarietà “Le Dee di Epizefiri – Arte e Bellezza, fonte di rinascita”, che andrà in scena domenica 23 agosto 2026, alle ore 21.00, nell’Anfiteatro di Locri, in località Moschetta.

La manifestazione, promossa dall’Associazione “Angela Serra – Locride” con il patrocinio della Città di Locri, e curata da Francesca Verteramo, ancora una volta unirà moda, musica e arte in una serata pensata per coniugare spettacolo e impegno social; filo conduttore di questa quarta edizione lo slogan “La vera bellezza è rinascere – Ray of Light”, un invito a guardare oltre la malattia e a dare forza alla vita attraverso il bello. Bravissime sarte realizzeranno a mano tutti i vestiti della sfilata con tessuti e modelli raffinati, arricchiti da disegni di artisti del territorio. Tra i protagonisti della serata ci sarà anche il Liceo Artistico di Locri, con il Corso di Design del Gioiello, che contribuirà all’evento con la creatività e il talento degli studenti.

Lo spazio musicale vedrà l’esibizione di Carla Sorgiovanni e del chitarrista Francesco Romeo, mentre le scuole di danza Evolve di Giusy Zappavigna, Full Dance Calabria di Christian Pelle e Dance School di Renata Galea porteranno in scena l’energia coinvolgente del ballo.

L’evento, giunto alla quarta edizione, rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza della ricerca oncologica e per sostenere le attività dell’Associazione Angela Serra, da anni impegnata nella promozione della ricerca scientifica e nel supporto ai pazienti e alle loro famiglie.