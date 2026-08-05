Operazione tra Pellaro e Bocale. Sequestrati centinaia di ombrelloni, sdraio e lettini e liberati 6.000 mq di arenile abusivamente occupato

Nelle primissime ore dell’alba di ieri, gli uomini della Guardia Costiera e del

Comando di Polizia Locale di Reggio Calabria hanno portato a termine

un’ampia operazione congiunta lungo il litorale tra le frazioni di Pellaro e

Bocale.

L’intervento ha preso di mira la diffusa e illecita abitudine di occupare

permanentemente l’arenile con attrezzature balneari “segnaposto” lasciate

indebitamente sulla battigia.

Le attrezzature, riconducibili allo stato a ignoti, sono state rimosse e

sottoposte a sequestro, consentendo di liberare circa 6.000 metri quadrati

di demanio marittimo ripristinando di fatto la legalità e la vivibilità di un tratto

di costa particolarmente frequentato.

Il regolamento per la gestione del demanio marittimo vieta espressamente

di lasciare, dopo il tramonto, ombrelloni, lettini, sedie, tavolini e qualsiasi

altro arredo sulle spiagge destinate alla libera balneazione. La spiaggia

libera è un bene pubblico e non può essere trasformata in uno spazio

privato attraverso il posizionamento stabile di attrezzature.