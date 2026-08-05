Arpal, Succurro: “Passo importante per il lavoro. Ora avanti anche per la stabilizzazione degli ‘Invisibili’ di San Giovanni in Fiore e dei lavoratori della Sila Greca”

“L’approvazione del bilancio di Arpal Calabria rappresenta un risultato importante nell’ambito delle politiche regionali per l’occupazione e la valorizzazione di centinaia di lavoratori impegnati nella pubblica amministrazione”. Lo afferma in una nota la consigliera regionale Rosaria Succurro (Occhiuto Presidente), che precisa: “La stabilizzazione di circa 400 lavoratori, con 296 assegnati ai dipartimenti della Giunta regionale, insieme al percorso che ha già consentito la stabilizzazione di quasi 1.800 Tis, dimostra che la Regione Calabria ha scelto di dare risposte concrete a persone che per troppo tempo hanno vissuto nell’incertezza”. “Ringrazio l’assessore regionale Giovanni Calabrese per la sensibilità e la disponibilità dimostrate, anche nell’affrontare la questione dei lavoratori cosiddetti ‘Invisibili’ di San Giovanni in Fiore e di quelli della Sila Greca. Per via di un emendamento già proposto dall’onorevole Francesco Cannizzaro, questi lavoratori sono stati equiparati ai Tis. È un passo fondamentale per affrontare con la forza del diritto una vicenda rimasta per troppi anni aperta. Adesso occorre procedere con determinazione. Dopo l’equiparazione ai Tis, si deve completare il percorso – insiste Succurro – e offrire anche a questi lavoratori una prospettiva di stabilità. Sarebbe ingiusto fermarsi proprio ora o voltarsi dall’altra parte”. “La Regione ha dimostrato di sapere affrontare situazioni complesse. Sono certa che, con lo stesso spirito di collaborazione istituzionale, riusciremo a dare una risposta anche a queste famiglie. Continuerò a seguire personalmente la vicenda, perché il lavoro è la base della dignità, della sicurezza e del futuro per tante persone e – conclude la consigliera regionale – per le comunità delle aree interne della Calabria”.