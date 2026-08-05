Gli eventi dell’estate a Casino Mollo a Spezzano della Sila

Casino Mollo a Spezzano della Sila (CS) ospita dall’8 agosto al 13 settembre 2026 alcuni eventi diurni e quelli serali nell’ambito delle “Sere FAI d’Estate”, un calendario di iniziative per godere del fascino dei Beni della Fondazione al calar del sole.

Casino Mollo, Bene seicentesco del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, inaugurato a luglio del 2025 a conclusione di una prima fase di restauri e pensato per essere un centro di accoglienza e servizi per i visitatori della Riserva dei Giganti della Sila – attualmente chiusa fino a nuova comunicazione per garantire la sicurezza del pubblico a seguito della caduta di due alberi, in attesa di completare le indagini sullo stato di salute degli esemplari più vetusti – e del suo circondario, accoglie nelle prossime settimane iniziative estive come i Trekking al tramonto (8, 15, 23 e 29 agosto, ore 16.30), piacevole percorso ideale per le famiglie e per tutti coloro che desiderano conoscere il territorio circostante la Riserva e immergersi per 4 ore nella meraviglia dell’altipiano silano riconoscendone le sue peculiarità naturalistiche e paesaggistiche, rappresentative della biodiversità del Parco Nazionale della Sila; protagoniste invece le stelle per gli eventi Astronomi per una notte (9, 16 e 22 agosto, ore 21.00) in compagnia dell’esperto astrofilo Francesco Veltri che illustrerà le meraviglie del cielo attraverso un’osservazione astronomica a occhio nudo, romantico sfondo di una passeggiata in notturna dal grande fascino; spazio anche all’arte delle sette note con gli spettacoli di Musiche tradizionali della Calabria (30 agosto, ore 16.00), in cui Francesco Denaro accompagnerà l’esecuzione dei brani con il racconto di storie e curiosità legate a strumenti musicali come la chitarra battente e la lira calabrese e cretese.

Non mancheranno le attività diurne rivolte alle famiglie e ai più piccoli, come l’esperienza di diventare apicoltori per un giorno (9, 12, 21 e 30 agosto, 8, 13 e 20 settembre, ore 11.00), in collaborazione con l’Associazione Nazionale Miele in Fiore, in cui i partecipanti riceveranno una tuta protettiva e visiteranno gli apiari, scoprendo la biologia delle api mellifere e il loro ruolo cruciale per il mantenimento della biodiversità, il funzionamento di un’arnia e le proprietà del miele, per concludere con un punto di assaggio e degustazione all’interno di Casino Mollo; ci sarà inoltre la possibilità di partecipare insieme a Le mille Dalie di Adriana Tavella a un laboratorio artigianale dove creare gioielli con fiori veri della Sila e portarlo con sé (13 settembre, ore 11.00).