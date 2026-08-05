Catanzaro, Scarpino: “Nuovo accesso per l’isola ecologica, intervento che migliora viabilità su viale Magna Graecia”

“L’apertura del nuovo accesso all’isola ecologica lungo viale Magna Grecia rappresenta un risultato importante per la viabilità cittadina e, soprattutto, per rendere più agevole e sicuro l’ingresso e l’uscita dal centro comunale di raccolta dei rifiuti, un servizio strategico per tutta la comunità”.

Lo afferma il consigliere comunale di Catanzaro, Francesco Scarpino, commentando il completamento dell’intervento che ha consentito di superare le criticità che si registravano su un’arteria particolarmente trafficata come viale Magna Grecia.

“Nei mesi scorsi – continua – avevo sollecitato l’individuazione di una soluzione che potesse migliorare i collegamenti con il centro comunale di raccolta, nell’interesse sia dei cittadini sia degli operatori impegnati quotidianamente nella gestione del servizio. Oggi questa richiesta ha trovato un positivo riscontro grazie al lavoro sinergico dell’amministrazione comunale e degli uffici competenti, che ringrazio per la disponibilità dimostrata. La realizzazione della nuova strada di accesso permette oggi di bypassare le difficoltà di immissione sulla viabilità principale, rendendo più fluido il traffico e garantendo condizioni di maggiore sicurezza. Si tratta – conclude Scarpino – di un intervento concreto che valorizza un’infrastruttura fondamentale per la raccolta differenziata, auspicando possa tradursi in un beneficio tangibile sia per il lavoro degli operatori del servizio sia per tutti i cittadini che ogni giorno utilizzano il centro comunale di raccolta”.