Reggina, scorpacciata di gol nel primo test: 13-0 alla Polisportiva Bruinese

L’indicazione abbastanza netta che si può percepire a distanza, riguardo il primo test precampionato tenuto dalla Reggina in quel di Cantalupa, riguarda l’assetto tattico scelto da Marco Marchionni. Il mister ha scelto il 3-5-2, per strapazzare la Polisportiva Bruinese con il punteggio di 13-0. Subito in gol Reis, fresco di ufficializzazione. Utilizzati anche i giocatori in prova: Andrei Anton, difensore centrale ex Triestina, e Mario Blazevic, portiere croato. Di seguito, il tabellino:
REGGINA-POLISPORTIVA BRUINESE 13-0
Reggina 1° tempo (3-5-2): Lagonigro, De Mori, Girasole D., Anton; Baggi, Baggi Franchini (30’ Alma), Laaribi, Rotulo, Fazio (30’ Toscano), Reis (30’ Verduci), Guida.
Reggina 2° tempo: Lagonigro (30’ Blazevic); Runza, Lancini, Girasole R.; Specker, Acquadro, Abonckelet, Porcino, Palmieri; Reis, Alma.
Marcatori: Franchini 3’ pt, Verduci 33’ pt, Guida (rig.) 42’ pt, Alma 6’, 11’, 15’, 18’ e 27’ st, Reis 20’ st, R.Girasole 23′ st, Porcino 31’ st, Lancini 40’ st, Acquadro (rig.) 42’ st.