Pride Calabria, Orrico (M5S): “Il movimento sostiene e partecipa ad iniziativa, spazio essenziale per libertà e diritti”

“Il Movimento 5 Stelle sostiene e partecipa al Pride Calabria che si terrà sabato 8 agosto a Catanzaro Lido. Una manifestazione importante alla quale hanno contribuito attiviste e attivisti, gruppi territoriali della provincia di Catanzaro coordinati da Luigi Stranieri che ringrazio per il lavoro costante che svolge sul territorio”.

Lo afferma la deputata Anna Laura Orrico, coordinatrice calabrese del Movimento 5 stelle.

“Il Pride – dice Orrico – è uno spazio essenziale per preservare e migliorare lo stato di diritto nel nostro Paese. Parliamo di diritti civili e diritti sociali per tutte le persone LGBTQIA+ che ancora oggi faticano ad essere riconosciuti sia sul piano normativo che su quello culturale. In questa battaglia di civiltà e progresso sociale, il mondo della scuola e della cultura sono luoghi fondamentali in cui educare al rispetto delle differenze, della libertà individuale tanto sul piano dell’identità di genere che delle relazioni affettive. E’ qui, infatti, che si costruisce la cultura del rispetto contro ogni forma di discriminazione e violenza.

Battaglie che – prosegue l’esponente pentastellata – il Movimento porta avanti da sempre fuori e dentro le istituzioni con proposte di legge per istituire l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole di ogni ordine e grado, il consolidamento strutturale dei presidi per il supporto psicologico all’interno delle istituzioni scolastiche e universitarie, il contrasto ad ogni forma di bullismo e cyberbullismo intervenendo sulla prevenzione di questi fenomeni drammatici. Siamo consapevoli che il nostro Paese debba fare ancora molto per tutelare i diritti e la dignità delle persone, che mancano ancora strumenti di supporto per coloro che affrontano un percorso complesso nella scelta di chi sentono di voler essere e di chi vogliono amare, ma siamo partecipi di questa sfida perché si tratta di garantire e concretizzare il diritto alla ricerca della felicità che è sancito nella Dichiarazione universale dei diritti di ogni essere umano.

Il Pride – conclude Anna Laura Orrico – è la celebrazione delle nostre libertà ed un momento di gioia e di conquista di uno spazio comune dei diritti da valorizzare e tutelare”.