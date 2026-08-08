Camigliatello capitale dei libri: torna “Incontri Silani”, venti giorni dedicati alla cultura

Dal 10 al 30 agosto Camigliatello Silano ospiterà la XVII edizione di “Incontri Silani – Letture in Alta Quota”, la manifestazione letteraria nazionale organizzata da La Dea Editori che, anno dopo anno, rappresenta uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate calabrese.

Ideata da Egidio Bevilacqua e diretta artisticamente da Elvira Pacenza, la rassegna conferma la propria identità, definendosi «libera, inclusiva e ospitale» e ribadendo la propria autonomia «da logiche di appartenenza politica e da qualsiasi forma di condizionamento esterno».

Nel corso degli anni il festival ha accolto sul palco della Sila centinaia di scrittori, giornalisti e studiosi, offrendo spazio sia a firme già affermate sia a nuovi protagonisti del panorama editoriale.

L’edizione 2026 si svilupperà principalmente negli spazi dell’Hotel Tasso, dove per venti giorni si alterneranno presentazioni di libri, incontri con gli autori e momenti di approfondimento.

Tra le opere protagoniste della rassegna figura “La Calabria cuntata dai calabresi”, una guida turistica illustrata realizzata con il contributo di 80 autori che raccontano la regione attraverso borghi, tradizioni e luoghi identitari. In programma anche la presentazione del volume “Pietrarsa. Da Officina a Museo Ferroviario” di Stefano Maggi. All’incontro prenderà parte anche Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione FS Italiane e amministratore delegato di FS Treni Turistici Italiani.