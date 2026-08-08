Domenica a Gambarie il convegno “Il Centenario dell’ U.N.U.C.I. ed i nuovi scenari internazionali”

La Sezione provinciale “T. Gullì” dell’ U.N.U.C.I. – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’ Italia, presieduta da Nicola Pavone, ha organizzato a Gambarie per domenica nove agosto alle ore nove insieme all’ Università Mediterranea di Reggio Calabria ed al Comune di Santo Stefano in Aspromonte il convegno “Il Centenario dell’ U.N.U.C.I. ed i nuovi scenari internazionali”. L’iniziativa è stata inserita dal Sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte nel suo articolato ed interessante programma “Estate ‘26” in fase di svolgimento nella montagna al centro del Mediterraneo. Dopo i saluti di Francesco Malara sindaco del comune di Santo Stefano in Aspromonte, Federico Sepe presidente nazionale dell’ Unuci, Rosa Maria Perrone presidente del Lions Club Reggio Calabria Host, Demetrio Marino presidente del Centro Regionale Trapianti Calabria, Paolo Chirico presidente dell’ Accademia della Cucina e di altre Autorità avrà inizio il convegno introdotto e moderato da Nicola Pavone. I primi due relatori saranno i docenti universitari Pasquale Amato e Daniele Cananzi con le rispettive relazioni “Guerre, diplomazie e democrazie di fronte all’ avvento dell’ intelligenza artificiale” e “Il problema della pace e le vie delle guerre, oggi”. A seguire tre relatori soci dell’ Unuci Wanda Albanese De Leo, Gabriele Quattrone e Vincenzo Vitale con i seguenti temi “La Leadership al femminile: contributo alla pace e sicurezza nei nuovi scenari internazionali”, “Cento anni di Unuci e niente di nuovo sul fronte occidentale”, “Origini della questione palestinese”.Al termine brevi interventi dei partecipanti. Durante i lavori sarà presentato in anteprima il libro dell’ Unuci “Gli equilibri internazionali in tempi di pace e di guerra” che compendia la pubblicazione degli atti del relativo convegno svoltosi a Gambarie nel mese di agosto dell’ anno precedente.