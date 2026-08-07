Emergenza incendi sull’Alto Tirreno cosentino: fiamme anche a Verbicaro, interviene un Canadair

Giornata di intenso lavoro per le squadre impegnate nella lotta agli incendi sull’Alto Tirreno cosentino, dove diversi roghi sono divampati nelle ultime ore, favoriti dalle alte temperature e dal forte vento che stanno alimentando i fronti di fuoco.

Tra le situazioni più critiche si è registrata quella di Verbicaro, dove le fiamme hanno raggiunto l’area che ospita la sede di Calabria Verde. L’incendio, pur avvicinandosi alla struttura, non ha provocato danni rilevanti, mentre il personale dell’ente era già impegnato nelle operazioni di spegnimento di altri incendi attivi sul territorio.

Il fuoco ha interessato vaste porzioni di vegetazione, distruggendo ettari di bosco e macchia mediterranea e rendendo particolarmente complesse le operazioni di contenimento.

Determinante si è rivelato l’intervento di un Canadair, entrato in azione sul rogo di Verbicaro con numerosi lanci d’acqua che hanno consentito di arrestare l’avanzata delle fiamme e mettere in sicurezza l’area.

L’emergenza resta comunque alta su tutto l’Alto Tirreno cosentino, dove le condizioni climatiche continuano a favorire l’innesco e la propagazione degli incendi, mantenendo impegnati uomini e mezzi nelle attività di monitoraggio e spegnimento.