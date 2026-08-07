Cosenza: il cordoglio del sindaco Caruso per la scomparsa di Raffaele De Rango

“La scomparsa di Raffaele De Rango mi addolora profondamente. Con lui se ne va un amico caro, un galantuomo autentico, un uomo che ha saputo interpretare la politica, l’impresa e l’impegno civile con rigore morale, passione e straordinaria umanità”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso che prosegue: ” Per me la sua perdita assume anche un significato profondamente personale. Raffaele mi è stato vicino con affetto, lealtà e discrezione in tutte le esperienze politiche ed elettorali che hanno segnato il mio percorso politico. L’ho sempre sentito al mio fianco, con la forza dei suoi consigli, della sua saggezza e di un’amicizia autentica che non è mai venuta meno.

Marito e padre esemplare, era un uomo buono e generoso, sempre pronto a favorire il dialogo, la ricerca dell’intesa e del bene comune. Fermo nelle proprie convinzioni, ma rispettoso degli altri, ha fatto della correttezza e dell’equilibrio il tratto distintivo del suo modo di vivere la politica e le relazioni umane.

Da imprenditore illuminato e da politico di spessore ha ricoperto incarichi di grande prestigio, contribuendo in maniera determinante alla crescita di Rende e dell’intero territorio cosentino. Lo ha fatto con sobrietà, competenza e spirito di servizio, rifuggendo le luci della ribalta e preferendo sempre la concretezza all’apparenza.

Con la sua scomparsa perdiamo un uomo di grande valore che ha lasciato un segno importante nella vita amministrativa, imprenditoriale e culturale della nostra comunità. Di lui conserverò il ricordo di un amico sincero, leale e sempre presente”.

“Alla moglie Franca, alle figlie Ketty e Patrizia, al figlio Alessandro e a tutti i familiari – conclude Franz Caruso – rivolgo, a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale di Cosenza e dell’intera città, il più sincero e commosso sentimento di cordoglio e di vicinanza”.