Musica calabrese e grecanica a Gallico Superiore: il 7 agosto con Ciccio Nucera e la sua band per la Sagra della Salsiccia

Si è aperta il 7 Agosto 2026 a Gallico Superiore(RC) presso lo Stadio Nino Lo Presti la X Edizione della Sagra della Salsiccia promossa dall’Associazione” Amici del Campo”, che ha accolto sia gli abitanti del territorio e della provincia di Reggio Calabria e sia i villeggianti e turisti di Agosto provenienti sia dall’Italia che da paesi esteri attratti oltre che dall’aspetto culinario anche da quello artistico e musicale espresso dal concerto di Ciccio Nucera, noto cantautore calabrese, e dalla sua Band. Al suddetto evento era anche presente l’Avv. Eliana Carbone Opinionista Culturale per la Calabria che sul palco prima dell’inizio dell’esibizione musicale ha interloquito con Ciccio Nucera musicista, cantante e esperto suonatore di organetto e tamburello nonché diffusore a 360 gradi della tarantella calabrese e dell’arte grecanica. L’Opinionista Eliana Carbone ha così esordito: “Non potevo mancare a questo evento che attraverso le tradizioni riunisce la comunità e fra queste c’è proprio la musica calabrese- grecanica e cioè quella suonata da Ciccio, un’artista che racconta la Calabria, l’identità calabrese e le nostre radici anche grecaniche. Tutto questo è molto importante perché la musica rappresenta il cuore della nostra civiltà“. A questo punto è intervenuto Ciccio Nucera che ha detto: “Sono riuscito negli anni ad instaurare un buon rapporto con il pubblico perché la musica unisce e se la si suona con passione e con il cuore essa arriva direttamente alle persone che ne apprezzano la bellezza e la qualità e poi non per niente il Tour che ho intrapreso insieme alla mia Band si chiama-La Tarantella crea dipendenza-“. “Voglio inoltre dire ai giovani ma a tutte le persone in generale– ha continuato Nucera- che la musica popolare tradizionale appartiene al popolo ed è una musica che riguarda tutti senza distinzione di età o di sesso ed è importante avvicinarsi ad essa sia come musica popolare sia alla musica in generale perché essa è fonte di crescita sia personale che comunitaria.” Il suddetto evento si è poi concluso in un’atmosfera di gioia, di festa e di condivisione che ha unito gli animi dei partecipanti e ricordato loro la voglia dello stare insieme nonché l’identità calabrese attraverso le canzoni e la musica di Ciccio Nucera e della sua Band.