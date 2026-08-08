Il 13 agosto la Festa del Turista a Siderno

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sidernese: la Festa del

Turista, giunta alla sua XXVIII edizione.

L’evento si svolgerà giovedì 13 agosto, con inizio alle ore 21:30, presso la Villa Comunale, sul

Lungomare delle Palme.

Organizzata dalla Pro Loco di Siderno, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e dell’Unpli

Calabria, la manifestazione rappresenta ormai una tradizione consolidata del calendario estivo

cittadino.

La scelta del periodo, a ridosso di Ferragosto, coincide con il momento di maggiore affluenza turistica

in tutta la Locride.

Durante la serata avverrà la consegna dei tradizionali “Premi Fedeltà”, riconoscimenti destinati a quei

turisti che, anno dopo anno, scelgono Siderno come meta delle proprie vacanze, dimostrando un

legame speciale con la città.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 19 dell’11 agosto, compilando

l’apposito modulo scaricabile dal sito www.prolocosiderno.it e ritirabile presso la sede operativa della

Pro Loco di Siderno, situata sul Lungomare cittadino, negli orari di apertura al pubblico. Il modulo potrà

essere consegnato a mano oppure inviato tramite e-mail all’indirizzo info@prolocosiderno.it. Ulteriori

dettagli si trovano specificati nel regolamento consultabile sul sito www.prolocosiderno.it.

La serata sarà condotta dal giornalista Pino Gagliano e vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, tra

cui il poeta dialettale Martino Ricupero e il gruppo musicale del Progetto “Sud e Canzone” composto

da Francesco Sgambelluri, Ludovico Romeo, Daniele Mangiola e Vincenzo Alia.

Ai turisti selezionati, fino a un massimo di cinque coppie, saranno consegnati una pergamena ricordo,

un omaggio rappresentativo della città di Siderno e un cesto contenente prodotti tipici del territorio.

Nel corso della manifestazione sarà allestita un’Expo di Arte e Creatività, organizzata in collaborazione

con la neonata associazione CHICCA, che offrirà ai visitatori la possibilità di ammirare manufatti, opere

pittoriche, e numerose altre creazioni realizzate da autori locali. Infine, novità di questa edizione,

degustazioni di specialità tipiche calabresi con postazioni di street food. Tutta la cittadinanza è invitata

a partecipare.