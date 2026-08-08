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Dal 26 settembre a Lamezia Terme la mostra Frame the Game

Avete mai immaginato di osservare un videogioco attraverso lo sguardo di un fotografo?

Dal 26 settembre al 4 ottobre 2026, presso l’HUB – Casa della Cultura di Lamezia Terme (CZ), in Via della Quercia Antica 16, sarà visitabile Frame the Game, la mostra-evento dedicata alla Virtual Photography, una forma d’arte che interpreta i mondi virtuali attraverso il linguaggio della fotografia.

Protagonista dell’esposizione sarà Diego Lorenzi, in arte Diesmo16, fotografo professionista e tra i principali esponenti italiani della Virtual Photography. Le sue opere accompagneranno i visitatori in un viaggio tra alcuni dei videogiochi più iconici degli ultimi anni, mostrando come il linguaggio videoludico possa diventare un autentico mezzo di espressione artistica.

La mostra è realizzata con la direzione artistica di Antonello Santopaolo e la curatela di Roberto Sottile.

Non una semplice mostra

Frame the Game nasce con l’obiettivo di valorizzare il videogioco come linguaggio artistico attraverso la Virtual Photography, offrendo al pubblico un nuovo modo di osservare e vivere i mondi virtuali.

Per la prima volta questa forma d’arte diventa protagonista di un evento che unisce esposizione, esperienze interattive e momenti di approfondimento.
Nelle prossime settimane verrà inoltre presentato il programma completo dell’evento, con talk, incontri, ospiti e tutte le attività che accompagneranno la manifestazione.

Una nuova forma d’arte

La Virtual Photography è una disciplina artistica che utilizza i videogiochi come mezzo espressivo. Attraverso le modalità fotografiche integrate nei videogiochi, l’autore realizza immagini curate in ogni dettaglio, lavorando su composizione, luce, profondità di campo, lunghezza focale e inquadratura, proprio come nella fotografia tradizionale.
Ogni scatto rappresenta un’interpretazione personale dei mondi digitali e contribuisce a valorizzarne il patrimonio artistico e visivo.

L’evento è organizzato dall’Associazione Orizzonte degli Eventiin collaborazione con Cosenza Comics & Games e Restart Festival, con Videogiochitalia.it in qualità di media partner.

La mostra Frame the Game è sostenuta dall’Avviso pubblico “Sostegno e promozione turistica e culturale” della Regione Calabria.

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