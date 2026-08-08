Reggina, 3-2 alla pari grado Gozzano. Calciomercato: Sosa favorito su Tounkara

Altra vittoria per la Reggina, stavolta in un test contro una pari grado. A Cantalupa, gli amaranto hanno piegato il Gozzano con il punteggio di 3-2. Abonckelet ed Alma su rigore, poi la rete di Masetti per i piemontesi; amaranto sul parziale di 3-1 grazie a Porcino, cui replica Carollo per il 3-2. Il tutto è avvenuto nel primo tempo.

Capitolo calciomercato: siamo ormai agli sgoccioli per il ritorno di Gianmario Comi. L’artiglieria pesante verrà arricchita con un altro dei nomi che avevamo svelato sul Dispaccio, in tempi non sospetti. Lo scorso 28 luglio scrivevamo dell’interesse verso Franco Sosa, caratteristiche alla Montella, bomber ormai specialista della categoria. L’argentino è attualmente favorito su Tounkara, per agire o insieme a Comi o come suo eventuale rimpiazzo agile.

Dopo Ferragosto la Reggina proverà a capire la percorribilità delle piste che conducono a Da Silva (la strada sembrerebbe sbarrata) o a Volpicelli, con la suggestione Nicolas Viola che resta sullo sfondo.

Oggi Marchionni non ha dato spazio ad Anton nella formazione titolare, a differenza del test di mercoledì scorso. Vi avevamo subito specificato in maniera molto chiara, come si trattasse di Andrei Anton ex Triestina e non di altri Anton. Quello odierno non è un bel segnale. La firma del rumeno non è dunque vicina, la Reggina sta ripensando in queste ore a Marco Baldan. Di seguito, il tabellino fornito dalla Reggina circa il test con il Gozzano:

REGGINA-GOZZANO 3-2

Reggina 1° tempo: Lagonigro; De Mori, Lancini, Girasole R.; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Porcino, Palmieri; Reis, Alma (30′ Guida). Allenatore: Marchionni.

Gozzano 1° tempo: Adorni, Medina, Masetti, Tavernini, Pennati, La Cava, Ponti, Carollo, Hoxha, Bracesco, Pavesi. Allenatore: Guidetti.



Reggina 2° tempo: Lagonigro (35′ Blazevic) ; Runza, Girasole D., Anton; Specker, Franchini, Laribi, Rotulo, Fazio (30′ Toscano); Reis (20′ Verduci), Guida. Allenatore: Marchionni.

Gozzano 2° tempo: Mora, Gemelli, Di Giovanni, Ahayaoui, Katana, Lazzari, Ghioldi, Scarpa, Romairone, Pigato, Bonanno. Allenatore: Guidetti.

Marcatori: 6’ pt Abonckelet (R), 18’ pt rig. Alma (R), 22’ pt Masetti (G) 25’ pt Porcino (R), 28’ pt Carollo (G).

p.f.