Caffè letterari: la storia del giornalismo sportivo scritta da Gianni Brera, Clerici, Minà e Mura nell’affresco di Giuseppe Smorto

Siamo nel cuore del programma dei Caffè letterari, il mese di agosto, e al Circolo tennis Polimeni, dove giorno 10, il giornalista e scrittore Giuseppe Smorto, ospite del Rhegium Julii, ci racconterà la storia de. I quattro Gianni. Brera, Clerici, Minà e Mura, che hanno fatto la storia del giornalismo sportivo italiano.

Entrato nel 1980 al quotidiano La Repubblica con una borsa di studio Fieg-Fnsi, Giuseppe Smorto è stato Capo Redattore dello Sport, del Venerdì e della Cronaca di Torino. Dal 2003 al 2016 ha diretto il sito del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Ha chiuso la sua carriera interna come vicedirettore del giornale, e, sotto la direzione di Mario Calabresi, per oltre tre anni.

Ha vinto i premi “Saint Vincent”, “Biagio Agnes” per il giornalismo, il Sangiorgino d’oro del Comune di Reggio Calabria, il Premio Rhegium Julii per il giornalismo e il premio “Oxfam contro le disuguaglianze” per un articolo sulla Sanità in Calabria pubblicato sul Venerdì di Repubblica.

Ha curato i libri “Il mondo di Gianni Mura”, “Gianni Mura e i racconti della bicicletta” . Quest’anno ha pubblicato il libro-inchiesta “A sud del Sud”, viaggio dentro la Calabria tra diavoli e resistenti, edizioni Zolfo.

]A interloquire con Santo Strati, Tonino Raffa, Piero Gaeta, Francesco Chindemi I saluti, come di rito saranno dei Presidenti dei sodalizi Circolo tennis e Rhegium Julii.