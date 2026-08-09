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Incidente sulla 280 “Dei Due Mari” a Marcellinara. Cinque feriti

A causa di un incidente  verificatosi al km 21,000 sulla strada statale  280 “Dei Due Mari”, è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Lamezia Terme a Marcellinara (CZ).
Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante e un veicolo leggero provocando il ferimento di cinque persone.
Il traffico veicolare viene deviato all’uscita obbligatoria presso lo svincolo di Settingiano con prosecuzione sulla SP168/1 e successivo rientro sulla SS 280 allo svincolo di Marcellinara.
Le squadre Anas, il 118 e le forze dell’ordine sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.
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