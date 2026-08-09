Nuovo incarico per Giovanni Laganà, gli auguri dei consiglieri comunali di Catanzaro: “Lascia un segno importante nel nostro Comune. Non perdiamo solo un dirigente, ma un grande amico”

“Desideriamo rivolgere i nostri più sinceri auguri a Giovanni Laganà per il prestigioso incarico di direttore generale del Comune di Reggio Calabria. Una nuova e importante sfida professionale che rappresenta, senza dubbio, un riconoscimento delle sue capacità, della sua competenza e dell’esperienza maturata in questi anni”.

È quanto affermano alcuni consiglieri comunali di Catanzaro Antonio Corsi, Giovanni Costa, Manuel Laudadio, Rosario Lostumbo, Rosario Mancuso, Francesco Scarpino e Stefano Veraldi, salutando il dirigente che, dopo otto anni di attività nel Comune capoluogo, si appresta a intraprendere una nuova esperienza professionale.

“Quello di Laganà – proseguono i consiglieri – è stato un percorso intenso, caratterizzato da tanti progetti portati avanti, finanziamenti intercettati, obiettivi raggiunti e, inevitabilmente, anche da difficoltà legate alla complessa condizione in cui oggi operano gli enti locali. Ma sono state tante anche le soddisfazioni e i risultati che hanno contribuito alla crescita della nostra città”.

“La scelta di Reggio Calabria – sottolineano – oltre a rappresentare un indubbio motivo di crescita professionale e di carriera, siamo certi sia stata dettata anche da ragioni di cuore. Reggio è la città nella quale Giovanni ha studiato, quella che considera un’autentica casa e alla quale è rimasto profondamente legato. Ma sarebbe ingeneroso pensare che, proprio per questo, non abbia sviluppato negli anni un forte affetto anche per Catanzaro”.

“Anzi, in tante circostanze Laganà ha saputo difendere le ragioni del Capoluogo di Regione con passione, competenza e convinzione, arrivando talvolta a mettere in evidenza le tante positività di Catanzaro molto più di quanto abbiano fatto alcuni cittadini catanzaresi. Ha sempre cercato di raccontare e valorizzare ciò che funziona, senza fermarsi alla semplice rappresentazione delle criticità, dimostrando un legame autentico con la città”.

“Al di là degli incarichi ricoperti al Comune di Catanzaro e del suo ruolo di coordinatore dell’area tecnica – aggiungono i consiglieri – c’è però un aspetto che ci preme sottolineare più di ogni altro: la grande umanità di Giovanni. È una persona capace di stare in compagnia, di creare rapporti, di ascoltare e di mostrare sensibilità. Qualità che, soprattutto nei rapporti umani e nel lavoro quotidiano all’interno di un ente, hanno un valore che va ben oltre qualsiasi incarico”.

“Per questo – concludono – oggi non salutiamo soltanto un dirigente che ha svolto per otto anni un ruolo importante per il Comune di Catanzaro. Salutiamo soprattutto un grande amico, una persona che ha dimostrato con i fatti di amare questa città e di sentirsi parte della sua comunità. Siamo certi che saprà mettere le proprie qualità e la propria esperienza al servizio di Reggio Calabria, affrontando questa nuova sfida con lo stesso entusiasmo, la stessa competenza e la stessa umanità che abbiamo imparato a conoscere. A Giovanni Laganà rivolgiamo quindi un grande in bocca al lupo, con l’auspicio che questo nuovo percorso possa regalargli le soddisfazioni che merita”.