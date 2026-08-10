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Reggio Calabria, “serve una svolta economica”: Pizzimenti propone un piano tra turismo, lavoro e defiscalizzazione

I dati dell’ultimo report Confesercenti-CER tracciano un quadro critico per il territorio reggino: PIL fermo allo 0,0% e un’inflazione al +4,3% che sta letteralmente divorando il potere d’acquisto delle famiglie. A questo scenario si affianca il forte ridimensionamento del turismo ad ampio raggio, segnato dal crollo delle presenze straniere (-24,7%) e da una permanenza media ridotta ad appena 2,6 notti. L’impatto sul tessuto produttivo è sotto gli occhi di tutti: serrande abbassate, giovani costretti a emigrare e una persistente stasi economica.

​Di fronte a questa emergenza, l’Associazione “Cittadini per il Cambiamento”, guidata dall’imprenditore Nuccio Pizzimenti, interviene con decisione nel dibattito pubblico proponendo un piano di interventi strutturali fondato su logiche aziendali, programmazione a lungo termine e reale competitività del territorio.

​”Un’azienda non si gestisce vivendo alla giornata o affidandosi ai soli incassi di due settimane ad agosto, ma anticipando i mercati e organizzando i services” dichiara il presidente Nuccio Pizzimenti. “La città richiede la medesima visione manageriale. Le risorse naturali e culturali restano un potenziale inespresso senza servizi integrati, accessibilità e convenienza economica. Oggi, però, Reggio Calabria ha un’opportunità straordinaria: la presenza del sindaco Francesco Cannizzaro, che con la sua energia, il suo pragmatismo e la sua presenza costante e diretta sul territorio ha già impresso una svolta storica al metodo di governo della città. Cannizzaro ha dimostrato di essere un sindaco d’azione, capace di stare sui problemi in prima persona, verificare i cantieri e dare assoluta priorità alle soluzioni concrete. È il momento che le associazioni di categoria facciano un salto di qualità, superando la stagione delle sole denunce per diventare soggetti attuatori di progetti reali. Se i corpi intermedi presenteranno proposte valide — partendo dalle nostre linee guida o integrando nuove idee cantierabili — troveranno nel sindaco Francesco Cannizzaro l’interlocutore ideale, un leader pronto a sposare e realizzare ogni iniziativa capace di creare sviluppo e lavoro vero”.

​La ricetta formulata da Nuccio Pizzimenti si articola su quattro direttrici strategiche capaci di stimolare i consumi e destagionalizzare l’offerta.

​Prima fra tutte, la continuità operativa attraverso il “Tax Free Shopping Urbano per il Turismo”: un meccanismo di defiscalizzazione dell’IVA sugli acquisti effettuati dai visitatori nei negozi della città. Abbattere l’imposta sul prezzo finale rende l’offerta commerciale subito più attraente, stimola le vendite, incentiva la tracciabilità delle transazioni e genera un maggior fatturato d’impresa con un conseguente aumento del gettito diretto per lo Stato. A questa misura si affianca il pacchetto “Reggio 5×4” — la quinta notte in omaggio nelle strutture ricettive sostenuta dagli operatori grazie alla ridotta incidenza dei costi marginali di gestione della camera — e la sospensione della tassa di soggiorno da ottobre a maggio, insieme alla creazione di una DMO Metropolitana per integrare in un unico canale digitale trasporti, offerta museale ed escursionismo.

​Il secondo pilastro punta sulla defiscalizzazione comunale a sostegno delle attività stabili, con la riduzione di TARI, IMU e canoni di occupazione del suolo pubblico per gli esercizi che garantiscono l’apertura per almeno dieci mesi all’anno e convertono la stagionalità in occupazione a tempo indeterminato, indirizzando le agevolazioni della ZES Unica anche verso il commercio di vicinato.

​La terza linea d’azione mira a posizionare Reggio Calabria come polo d’attrazione per il “South Working” e il lavoro agile nel Mediterraneo. L’obiettivo si raggiunge riconvertendo l’immobile pubblico inutilizzato in hub tecnologici e promuovendo locazioni a canone convenzionato per attrarre professionisti, manager e lavoratori da remoto dall’Italia e dall’estero.

​Infine, viene sollecitata la costituzione immediata di un Tavolo Operativo Permanente tra Comune, Regione, Città Metropolitana e Sigle Datoriali. Nel modello proposto, le rappresentanze di categoria assumono impegni vincolanti — come l’armonizzazione degli orari commerciali con i flussi dei trasporti e la formazione linguistica degli operatori — per accedere e gestire efficacemente i fondi PNRR e FSC destinati allo sviluppo locale.

​”La stagnazione economica è la conseguenza diretta di una cronica mancanza di programmazione” conclude Nuccio Pizzimenti. “Reggio Calabria possiede tutte le leve per ripartire e oggi, grazie alla determinazione e alla visione strategica del sindaco Francesco Cannizzaro, ha la guida giusta per farlo. Siamo certi che il Sindaco saprà cogliere l’impatto di queste proposte e farsi garante in prima persona di questa svolta economica. Come Associazione ‘Cittadini per il Cambiamento’ e come uomini d’impresa siamo pronti a fare squadra al suo fianco, mettendo questa ricetta a disposizione delle istituzioni e della comunità per avviare il vero rinascimento di Reggio Calabria”.

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