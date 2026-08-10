Gioia Tauro, sorpresi con 252 chili di cocaina: due portuali arrestati in flagranza di reato

Due portuali sono stati arrestati dalla Guardia di finanza al porto di Gioia Tauro mentre tentavano di portare fuori dallo scalo un ingente carico di cocaina.

Le Fiamme gialle hanno sequestrato complessivamente 252 chilogrammi di stupefacente, trovando i due uomini in possesso di alcuni borsoni contenenti la droga subito dopo che erano stati prelevati da un container.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il container era partito dall’Australia, aveva fatto tappa a Panama e successivamente era arrivato nel porto calabrese. L’intervento dei finanzieri ha consentito di bloccare i due portuali prima che il carico potesse essere portato fuori dall’area portuale.

L’arresto è avvenuto in flagranza di reato. La misura cautelare è stata successivamente convalidata dalla Procura della Repubblica di Palmi, guidata dal procuratore Emanuele Crescenti, che ha informato la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria per gli ulteriori approfondimenti investigativi.

Le indagini proseguono per ricostruire la provenienza della droga, individuare i destinatari del carico e accertare eventuali ulteriori responsabilità nella gestione e nell’organizzazione dell’operazione.