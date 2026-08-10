Galileo Editore e HYLE nel cuore del Parco Nazionale della Sila

Martedì 11 agosto 2026, alle ore 17:30, presso la Piazzetta UNICEF del Centro Visita

“A. Garcea” di Località Monaco (Villaggio Mancuso, Taverna – CZ), si terrà la prima

presentazione ufficiale di Come il lago ci ha cambiati, il nuovo racconto breve di Matteo

Ferrara, opera vincitrice del Premio Nazionale SHOTS 2025, pubblicata da Galileo

Editore.

L’evento è organizzato da Galileo Editore in partnership con HYLE, all’interno della

programmazione culturale del HYLE Book Festival, ed è ospitato nel Parco Nazionale

della Sila, grazie alla gentile concessione degli spazi da parte del Reparto Carabinieri

Biodiversità di Catanzaro. La presentazione si svolgerà inoltre durante le giornate della

Notte Bianca della Biodiversità, in programma l’11 e il 12 agosto, iniziativa dedicata alla

valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale e ambientale del territorio.

Quest’anno HYLE inaugura una nuova fase della propria attività, adottando una

programmazione biennale. Il progetto non sarà più concentrato esclusivamente sul

festival, ma si svilupperà attraverso un calendario di appuntamenti distribuiti nell’arco dei

due anni: presentazioni, mostre, incontri con gli autori e momenti di approfondimento

accompagneranno il percorso culturale fino alla successiva edizione del festival. La

presentazione di Come il lago ci ha cambiati rappresenta uno dei primi eventi di questa

nuova programmazione.

L’iniziativa proporrà un percorso che intreccia editoria, natura, illustrazione e racconto.

Per l’occasione sarà infatti allestita una mostra nel bosco con le illustrazioni originali

realizzate da Maria Soria per D’Armonie, raccolta di racconti nata dalla prima Residenza

di Scrittura Naturalistica di HYLE e pubblicata da Galileo Editore, oltre ad alcune delle

illustrazioni realizzate per la collana SHOTS.

Nel corso dell’incontro verrà inoltre svelata l’illustrazione di copertina della prossima

pubblicazione nata dalla seconda Residenza di Scrittura Naturalistica di HYLE: Nel

paesaggio che sogna, illustrata da Maria Soria.

Nel corso dell’incontro interverranno:

• Angelo Gallo, Direttore Editoriale di Galileo Editore;

• Elena Dardano, Presidente di HYLE;

• Matteo Ferrara, autore di Come il lago ci ha cambiati.

A dialogare con l’autore sarà la scrittrice e giornalista Elvira Fratto.

La presentazione sarà anche l’occasione per raccontare il percorso della collana SHOTS,

dedicata al racconto breve contemporaneo, e la collaborazione tra Galileo Editore e

HYLE, che negli ultimi anni ha dato vita a numerosi progetti editoriali dedicati alla scrittura

naturalistica.

Al termine della presentazione il pubblico sarà accompagnato verso il lago del Centro

Visita per un momento di lettura immerso nel paesaggio.

Seguirà un reading con una selezione di brani tratti da Come il lago ci ha cambiati,

D’Armonie e da altre opere della collana SHOTS, pensato per concludere l’incontro in

dialogo con il paesaggio della Sila.

L’evento si concluderà con il firmacopie insieme all’autore Matteo Ferrara e con la

possibilità di visitare liberamente la mostra, dialogare con gli ospiti e approfondire i progetti

editoriali di Galileo Editore e HYLE.

Informazioni

Martedì 11 agosto 2026 – Ore 17:30

Piazzetta UNICEF

Centro Visita “Antonio Garcea”

Località Monaco – Villaggio Mancuso

Taverna (CZ)

Evento organizzato da Galileo Editore in partnership con HYLE

Nell’ambito della programmazione del HYLE Book Festival e delle giornate della

Notte Bianca della Biodiversità