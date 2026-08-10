A Filadelfia i giovani artisti raccontano i quattro sagrati storici

Un’esplosione di colore, entusiasmo e talento giovanile ha animato il centro storico di Filadelfia in occasione della quarta edizione dell’Estemporanea d’arte giovani. L’evento è stato promosso e organizzato in sinergia tra l’Amministrazione Comunale e l’Istituzione Castelmonardo.

Straordinaria è stata la partecipazione dei tantissimi ragazzi che, con autentico entusiasmo, hanno vissuto una mattinata intensa e creativa, riempiendo di colore, passione e bellezza la nostra piazza. I giovani artisti si sono cimentati sul tema dell’anno, “Filadelfia: scorci di un sagrato”, catturando con i loro pennelli i dettagli, le luci e le atmosfere dei quattro storici sagrati che incorniciano Piazza G.A. Serrao: San Francesco, San Teodoro, Piazza Carmine e Santa Barbara.

Esposizione e Premiazione a Visioni DiWine

I dipinti realizzati dai ragazzi sono stati esposti durante la serata del 31 luglio durante l’evento Visioni DiWine e premiati in questa stessa occasione.

La valutazione dei lavori è stata affidata a una giuria d’eccezione composta dalla Prof.ssa Anna Pitt, dalla Prof.ssa Antonella Carchedi e dall’artista Maria Grazia Giampà. Dopo l’esame in forma anonima degli elaborati, la giuria ha proclamato i vincitori della categoria Giovani Artisti: prima classificata: Mariia Yermak (Kit Artista Grande); secondo classificato: Domenico Gabriel Capomolla (Kit Artista Medio); terza classificata: Annamaria Gugliotta (Kit Artista Piccolo). Le tre opere sul podio sono state acquisite dal Comune di Filadelfia ed entreranno a far parte del patrimonio artistico permanente della comunità, mentre a tutti i giovani partecipanti è stato consegnato un attestato ufficiale di partecipazione.

«Un sincero ringraziamento va all’Istituzione Castelmonardo, alla giuria, ai giovani talenti, alle famiglie e a quanti hanno contribuito al successo di questa quarta edizione dedicata all’arte e alla valorizzazione dei nostri giovani.

Con il cuore pieno di bellezza e colore, l’appuntamento è con un caloroso arrivederci alla prossima edizione! Il prossimo anno il percorso artistico si arricchirà ulteriormente: tornerà infatti anche l’attesa estemporanea dedicata agli adulti, che rinnoverà il suo appuntamento a cadenza biennale per continuare a celebrare l’arte in ogni sua sfaccettatura», sottolinea l’Amministrazione comunale di Filadelfia guidata dalla sindaca Anna Bartucca.