Frascineto. Dopo il successo della Festa del Vino, un nuovo appuntamento all’insegna di musica, degustazioni e divertimento

Non si ferma la programmazione estiva dell’Amministrazione comunale di Frascineto, che dopo il grande successo della Festa del Vino del 7 agosto, si prepara a regalare alla comunità un nuovo appuntamento all’insegna della musica, dell’intrattenimento e della convivialità.

Quello del prossimo 11 agosto, sarà infatti il secondo evento organizzato dalla civica amministrazione nell’ambito di una programmazione pensata per animare il paese, coinvolgere cittadini e visitatori e, allo stesso tempo, accrescere la visibilità di Frascineto per attrarre un numero sempre maggiore di turisti.

A partire dalle ore 20, Piazza Albania si trasformerà in uno spazio dedicato al divertimento, con stand gastronomici, birra e musica. Una serata volutamente fuori dagli schemi e capace di attrarre un pubblico ampio e trasversale. Grande protagonista della serata sarà infatti il Beat 90’s Game Tour, lo spettacolo musicale live scelto dall’Amministrazione proprio per la sua capacità di coinvolgere generazioni diverse. La musica degli anni ’90, reinterpretata dalla band, accompagnerà il pubblico a partire dalle ore 22, creando un momento di festa capace di unire giovani, adulti e famiglie. Non mancherà naturalmente la componente gastronomica con protagonista lo street food: dai panini di Ciccio’s Food alla spaghettata aglio e olio mentre uno spazio a cura delle associazioni del territorio, per offrire a cittadini e ospiti un ulteriore momento di condivisione.

L’iniziativa nasce infatti con un obiettivo preciso: coinvolgere l’intera comunità, creando occasioni nelle quali il paese possa ritrovarsi e, allo stesso tempo, diventare una vetrina capace di attirare visitatori anche dai centri vicini. Dopo la nutrita partecipazione registrata alla Festa del Vino del 7 agosto, l’Amministrazione comunale prosegue dunque nel percorso intrapreso, puntando su una programmazione capace di mettere insieme tradizione, musica, gastronomia e intrattenimento, con la convinzione che eventi di questo tipo possano rappresentare uno strumento concreto di promozione territoriale. L’obiettivo è ambizioso ma chiaro: far conoscere sempre più Frascineto, valorizzarne gli spazi e le specificità, e trasformare gli appuntamenti estivi in occasioni di incontro e di attrazione turistica. Domani sera, dunque,

appuntamento in Piazza Albania a Frascineto! Dalle ore 20, spazio a birra e street food, mentre dalle 22 sarà la musica dei Beat 90’s ad allietare una serata pensata per tutte le età. Una nuova occasione per vivere Frascineto, stare insieme e divertirsi, nel segno di una programmazione estiva che punta sempre più a fare del paese una destinazione capace di accogliere e coinvolgere.