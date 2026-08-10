EstArte 2026: grande entusiasmo e partecipazione per il concerto di Ivana Spagna a Catanzaro

Una piazza gremita, un pubblico delle grandi occasioni ed un’atmosfera carica di energia e nostalgia hanno fatto da cornice, nella serata di ieri, al concerto di Ivana Spagna. L’evento, promosso dalla rassegna “Sapore di Mare” e inserito nel ricco cartellone dell’estate catanzarese “EstArte 2026”, ha riscosso un successo straordinario, confermando l’elevato gradimento dell’offerta culturale e di intrattenimento promossa dalla città.

L’artista ha trascinato la platea ripercorrendo i più grandi successi della sua carriera, regalando alla città di Catanzaro una serata indimenticabile che ha saputo unire diverse generazioni di appassionati.