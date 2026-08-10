EstArte 2026: grande entusiasmo e partecipazione per il concerto di Ivana Spagna a Catanzaro

Una piazza gremita, un pubblico delle grandi occasioni ed un’atmosfera carica di energia e nostalgia hanno fatto da cornice, nella serata di ieri, al concerto di Ivana Spagna. L’evento, promosso dalla rassegna “Sapore di Mare” e inserito nel ricco cartellone dell’estate catanzarese “EstArte 2026”, ha riscosso un successo straordinario, confermando l’elevato gradimento dell’offerta culturale e di intrattenimento promossa dalla città.
L’artista ha trascinato la platea ripercorrendo i più grandi successi della sua carriera, regalando alla città di Catanzaro una serata indimenticabile che ha saputo unire diverse generazioni di appassionati.
L’intenso successo di ieri sera rappresenta solo uno dei momenti clou della rassegna diretta da Antonio Ursino, questa sera il quartiere marinaro ospiterà l’atteso concerto de Le Vibrazioni.