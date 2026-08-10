A Laino Borgo torna il Palio cu i ciucci

Una festa tradizionale che rappresenta un radicato legame tra i lainesi e la comunità. Il Palio cu i ciucci, ritorna con tutta la sua ritualità giovedì 13 agosto e quest’anno si arricchisce anche di una ospitata importante: Peppone Calabrese, il noto volto televisivo rai di Linea Verde che il 12 agosto far da narratore di questa esperienza popolare che per Laino Borgo è vero momento identitario e collettivo.

Si parte martedì 11 agosto da piazza Navarro con il radino di tutti i rioni partecipanti al Palio e il sorteggio con benedizione e assegnazione dei ciucci ai relativi fantini. Un momento imporante vissuto con la passione e la goliardia che questa festa porta con sè. A seguire saranno i Takabum in Undici ottavi a dare il via ai festeggiamenti con la loro musica itinerante.

Il giorno dopo la festa di comunità si riversa nelle contrade dove ci si ritrova per degustare i prodotti tipici locali. Ed è in questo contesto di gastronomia tradizionale diffusa che sarà protagonista Peppone Calabrese con la sua naturale e proverbiale capacità di entrare in sintonia con luoghi ed esperienze culinarie per fare da Cicerone in questo viaggio tra i sapori autentici della Valle del Lao.

Giovedì 13 agosto invece il giorno principale e conclusivo dell’evento con la sfida tra le sette contrade in gara, ognuna con i propri colori distintivi, pronte a sfidarsi per conquistare il prestigioso palio: Cagghienti (bianco verde), Casalettu (bianco nero), Mpedi u Burgu (verde nero), Sant’Antoniu (rosso verde), San Biasu (giallo rosso), Santu Vastianu (rosso blu) e Sant’Agustino Santa Teresa (giallo verde).

Dalle ore 17:00 la rievocazione storica del Transito di Carlo V in Laino Borgo, che rievoca il passaggio dell’Imperatore del Sacro Romano Impero avvenuto il 14 novembre 1535. Un momento caratteristico al quale seguirà la sfilata fino al campo di gara allestito nella zona mercatale. Ad animare la sfilata saranno la Conturband e gli Sbandieratori Città De La Cava a Quattro Distretti.

Alle 19:00 tutti in sella ai ciucci per dare il via alla gara dal sapore goliardico e collettivo, che da anni ormai cattura l’attenzione di turisti e visitatori in gran numero. A fine gara in Piazza Navarro i Conturband saluteranno il pubblico con la loro musica, mentre si potranno degustare Zafarani Chini e Salsiccia Lainese.

Chiuderà la lunga giornaa di festa, tradizioni e musia, il concerto del vivo di Dance Le Rivoltelle.