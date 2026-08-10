Mancini: “Contrade e fazioni sono Cosenza. Per cinque anni dimenticate”

“Contrade e frazioni sono Cosenza. Per cinque anni le hanno dimenticate. È ora di occuparcene davvero”.

Lo afferma Giacomo Mancini, della direzione del Pd Calabria, in un reel pubblicato sui suoi canali social dopo essersi recato a Contrada Caricchio per verificare personalmente, su sollecitazione di alcuni cittadini, una situazione di disagio che si protrae da oltre un anno.

“Sono convinto che Cosenza vada camminata – afferma Mancini – perché è andando nei luoghi, parlando con le persone e verificando direttamente i problemi che si comprende davvero ciò di cui una città ha bisogno. Ed è quello che continuerò a fare”.

A Contrada Caricchio uno smottamento ha portato via un tratto della strada. Una ventina di famiglie che vivono nella zona, per raggiungere negozi, farmacie e servizi situati a poca distanza dalle loro abitazioni, sono costrette a percorrere un tragitto molto più lungo.

“Eppure – sottolinea Mancini – basterebbe un intervento relativamente semplice per risolvere il problema. Se dopo oltre un anno siamo ancora in queste condizioni, non si può parlare di una semplice dimenticanza. È mancata l’attenzione dell’amministrazione verso le persone che vivono qui”.

Secondo Mancini, la vicenda di Caricchio non può essere considerata soltanto un problema circoscritto a una strada.

“È il segno di un modo di amministrare che in questi cinque anni ha tenuto troppo spesso contrade e frazioni lontane dalle priorità del Comune. E quando un problema che incide ogni giorno sulla vita di una ventina di famiglie rimane irrisolto per così tanto tempo, significa che è mancata la presenza dell’amministrazione sul territorio”.

“Contrade e frazioni hanno caratteristiche ed esigenze specifiche. Sono nuclei spesso fisicamente separati dal resto della città e proprio per questo richiedono maggiore attenzione ai collegamenti, alla sicurezza delle strade, alla manutenzione e ai servizi. La distanza dal centro non può diventare distanza dal Comune”.