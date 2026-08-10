Apre al transito, domani, martedì 11 agosto, alla presenza del Sindaco Franz Caruso, la nuova strada di collegamento Serra Spiga-Mendicino

“Sarà un’opera in grado di cambiare la mobilità di un’intera area della città”.

L’affermazione è del Sindaco Franz Caruso che prenderà parte, martedì 11 agosto, alle ore 11,00, all’inaugurazione e all’apertura al transito della nuova strada di collegamento Serra Spiga-Mendicino.

“Con quest’opera – sottolinea ancora Franz Caruso – consegniamo ai cittadini un’infrastruttura strategica che mette la parola fine, una volta per tutte, agli enormi disagi provocati per anni dal semaforo che regolava i flussi di traffico, condizionando notevolmente la mobilità di quell’area. È un risultato importante- rimarca ancora il Sindaco Franz Caruso – che migliora i collegamenti con Mendicino, rende più sicura la circolazione e conferma la capacità della nostra Amministrazione di trasformare la programmazione in opere realizzate. Ho seguito personalmente tutte le fasi dell’intervento – afferma, inoltre, il primo cittadino – perché ero consapevole dell’importanza che quest’opera riveste per la nostra comunità. La definitiva eliminazione del semaforo consentirà di fluidificare il traffico, ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza e garantire una viabilità più efficiente e sicura. È una risposta concreta alle esigenze di un territorio che attendeva da tempo un’infrastruttura di questo livello. Ogni opera pubblica completata rappresenta un investimento sul futuro della città – conclude il Sindaco Franz Caruso –. Continueremo a lavorare con la stessa determinazione per realizzare interventi che migliorino la qualità della vita dei cittadini e rendano Cosenza sempre più moderna, efficiente e competitiva, capace di accogliere e vincere le sfide dello sviluppo e del progresso”.