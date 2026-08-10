Pirossigeno Cosenza: Vincenzo De Marco guiderà l’Under 13 maschile e femminile

La Pirossigeno apre le porte al basket femminile. La prima squadra interamente rosa del club rossoblù è l’Under 13, affidata a Vincenzo De Marco, tecnico che ha già vinto un campionato di Serie C femminile e con un curriculum di tutto rispetto tra categorie senior e giovanili. Oltre alle ragazze, De Marco guiderà pure l’Under 13 maschile, per il coach si tratta di un ritorno alle origini e allo stesso tempo di una nuova sfida. Il suo percorso inizia come allenatore-giocatore, contribuendo alla promozione dell’Arberia dalla Promozione alla Serie C. La prima esperienza da capo allenatore lo vede trionfare: vince il campionato di Serie C femminile con il Rende, conquistando la promozione in Serie B Nazionale. Negli anni ha maturato esperienza anche nel settore giovanile, allenando le categorie Under 13 e Under 14, sia maschili che femminili. Un percorso che gli ha permesso di crescere sotto il profilo tecnico e umano. Nell’ultima stagione, ha ricoperto il ruolo di assistente allenatore in Serie B interregionale con la Bim Bum Basket Rende, un’esperienza importante che ha arricchito ulteriormente il suo bagaglio. «Sono felicissimo di essere entrato a far parte della famiglia Pirossigeno – ha dichiarato De Marco –. Ogni tappa della mia carriera rappresenta uno stimolo a migliorarmi e a continuare a crescere nel mondo della pallacanestro. Ora sono pronto a mettere la mia esperienza al servizio di questo nuovo progetto». La scelta di De Marco è un segnale chiaro della volontà della Pirossigeno di investire sul basket femminile e sulla crescita dei talenti del territorio. L’Under 13 sarà la prima squadra interamente rosa del club rossoblù.

«L’arrivo di Vincenzo rappresenta un altro tassello del progetto che stiamo costruendo nel settore giovanile – dichiara il direttore sportivo Fabio Lorenzi –. A lui abbiamo affidato la guida dell’Under 13, sia maschile che femminile. E per noi rappresenta il primo passo concreto verso una comunità sportiva che abbracci il basket a 360 gradi. Il settore femminile è una priorità, non un’aggiunta marginale. Con De Marco vogliamo creare le condizioni per far crescere le ragazze e, allo stesso tempo, consolidare il percorso dei ragazzi. Due squadre, due fronti, un unico metodo di lavoro».