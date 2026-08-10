Il Festival “Nella Notte degli Artisti” conferma il suo posto tra i grandi eventi dell’estate cauloniese

C’è una serata, ogni estate, in cui il Lungomare di Caulonia Marina smette di essere semplicemente un luogo di passeggio e si riempie di luci, colori e performance dal vivo. È l’appuntamento con “Nella Notte degli Artisti”, il festival che l’8 agosto ha richiamato residenti e turisti per la sua nona, attesissima edizione, confermandosi come uno degli eventi più identitari e partecipati della stagione estiva cauloniese.

Un risultato che quest’anno assume un significato ancora più forte dopo che il lungomare era stato devastato lo scorso gennaio dal ciclone tropicale “Harry”, che ne aveva abbattuto il muro paraonde e reso incerta persino la stagione balneare, e vederlo tornare a riempirsi di famiglie, giovani e curiosi fino a tardi, proprio grazie al festival, ha avuto il sapore di una piccola rivincita collettiva: la prova che, nonostante i danni e i ritardi nei ripristini, Caulonia Marina non ha perso la propria capacità di attrarre e di far vivere il proprio waterfront.

Non è un caso che, insieme al Kaulonia Tarantella Festival, “Nella Notte degli Artisti” sia ormai considerata una delle due manifestazioni bandiera dell’estate locale: due eventi diversi per linguaggio e forma – uno dedicato alla musica e alla tradizione popolare, l’altro a tutte le arti visive e performative – ma accomunati dalla capacità di trasformare Caulonia in un polo culturale che attrae un pubblico ben oltre i confini comunali. A confermarne il peso è il suo inserimento tra le iniziative Bandiera Blu nell’ambitto del progetto “Caulonia tra le sue mille bolle blu 2026”, un attestato che premia il valore della manifestazione non solo sul piano artistico ma anche come biglietto da visita di qualità per un territorio che punta sul turismo. Già dalle 19:30 il lungomare si è animato con la fiera dell’artigianato, una mostra-mercato che ha dato spazio alla creatività dei maestri artigiani locali, affiancata da laboratori di tornio e di decorazione ceramica “IntegrArte – Mani in Pasta: Le Forme del Mare”, che ha fatto riscoprire e valorizzare mestieri antichi, oggi sempre più rari, restituendo dignità e visibilità al lavoro manuale e alla sua bellezza. A completare l’offerta, la mostra del Polo Liceale con i lavori degli studenti del Liceo Artistico di Siderno, testimonianza concreta di quanto il festival sappia intrecciare formazione, giovani talenti e territorio. Con l’imbrunire il lungomare si è trasformato in un susseguirsi ininterrotto di spettacoli: body painting, ritrattistica, trampolieri, acrobatica, clowneria, danza aerea, illusionismo, giocoleria infuocata e spettacoli con il fuoco, danza e teatro si sono alternati tra postazioni fisse e performance itineranti, in un flusso continuo. Passeggiando da un capo all’altro del lungomare, tra installazioni artistiche e pittura estemporanea, i visitatori hanno potuto scoprire un vero e proprio itinerario diffuso, vivo e in continuo movimento, in cui ogni tappa riservava una sorpresa diversa. Tra i momenti più sentiti della serata,l’omaggio che la Gnoseon ha voluto rendere al mondo dello sport, consegnando un riconoscimento alla Reggio Calabria BIC, la squadra di basket in carrozzina protagonista di una stagione da incorniciare in Serie A. Il premio è stato ritirato da Giovanni Riccio, cauloniese e unico atleta italiano della squadra, al quale è stato assegnato anche un riconoscimento personale come esempio e motivo d’orgoglio per l’intera comunità. Un gesto che ha aggiunto alla serata un significato ulteriore, capace di intrecciare l’arte con i valori dello sport e della determinazione e di riportare l’attenzione su un talento locale che porta il nome di Caulonia ai vertici della pallacanestro nazionale. Dietro il successo di questa iniziativa c’è la visione e il lavoro dell’Associazione Culturale Gnoseon, che ha ideato e organizzato l’evento, quest’anno in collaborazione con Ciavula.it e la Cooperativa Sankara e con il patrocinio del Comune di Caulonia. In un panorama in cui molte iniziative estive faticano a durare nel tempo, Gnoseon ha costruito, edizione dopo edizione, un format capace di rinnovarsi restando fedele alla propria identità: un festival gratuito, accessibile, aperto a tutte le età, capace di dare spazio tanto ai grandi nomi dello spettacolo di strada quanto ai giovani artisti e alle scuole del territorio.

È proprio questa capacità di fare rete tra istituzioni, scuole, artigiani e artisti a rendere “Nella Notte degli Artisti” molto più di un semplice evento estivo: un progetto culturale che restituisce a Caulonia Marina un’identità precisa, quella di un luogo dove l’arte, in tutte le sue forme, trova casa. Con la sua nona edizione l’iniziativa si candida sempre più a diventare un punto fermo del cartellone dell’estate calabrese e un modello da guardare con attenzione per chi crede che la cultura possa essere davvero motore di sviluppo e attrattività per i piccoli centri costieri.