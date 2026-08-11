Catanzaro Servizi, Veraldi: “Stipendi non pervenuti il 11 agosto: massima vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie a un passo da Ferragosto”

«Dietro i numeri, le scadenze contabili e le dinamiche societarie ci sono persone, padri e madri di famiglia, che quotidianamente garantiscono servizi essenziali per la nostra città e che meritano rispetto e puntualità. Purtroppo, anche alla data di oggi, 11 agosto, la mensilità spettante ai lavoratori della Catanzaro Servizi non è stata erogata, lasciando decine di famiglie in uno stato di forte incertezza e difficoltà economica proprio alla vigilia di Ferragosto».

A dichiararlo è il consigliere comunale Stefano Veraldi.

«Pur prendendo atto delle dichiarazioni del primo cittadino nell’ultima assise comunale – prosegue Veraldi – non si può tacere sul fatto che le rassicurazioni non si sono tradotte nei fatti nei tempi previsti. Affrontare la pausa festiva di metà agosto senza la certezza della propria retribuzione significa dover fare i conti con rinunce, preoccupazioni e l’impossibilità di pianificare con serenità anche le più piccole spese familiari».

«Mi auguro che le procedure amministrative e i flussi finanziari necessari vengano sbloccati nelle prossime ore con la massima urgenza, consentendo l’immediato accredito delle spettanze e restituendo la dovuta tranquillità a tutti i lavoratori coinvolti».