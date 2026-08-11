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Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Eleganza Calabria 2026

È Maria Teresa Guarascio, di Montalto Uffugo, la vincitrice del titolo di Miss Eleganza Calabria 2026. La fascia, conquistata nel corso della quindicesima tappa di Miss Italia Calabria, ospitata a Mormanno, garantisce alla giovane concorrente l’accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia 2026 e alla finalissima di Miss Italia Calabria 2026. La tappa di Mormanno si aggiunge a un percorso che, anno dopo anno, ha intrecciato storie, volti, emozioni e territori, facendo di Miss Italia Calabria un appuntamento capace di raccontare la regione attraverso il talento, la determinazione e le aspirazioni delle sue giovani protagoniste. Da dodici anni, gli esclusivisti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari della Carli Fashion Agency, guidano la manifestazione lungo un itinerario che attraversa piazze, borghi e luoghi identitari, portando il concorso nei contesti più rappresentativi della Calabria. Un progetto che coniuga valorizzazione territoriale e promozione del talento, mettendo in relazione le giovani concorrenti con le comunità che le accolgono e trasformando ogni tappa in un’occasione di incontro, promozione e visibilità.

«Siamo felici di tornare in questo borgo bellissimo, che portiamo nel cuore, e di ritrovare ancora una volta una comunità capace di accoglierci con grande calore. Con il sindaco Paolo Pappaterra e la sua famiglia ci lega un rapporto di profonda amicizia, che rende ancora più speciale il ritorno a Mormanno. Desideriamo ringraziare l’amministrazione comunale e l’assessore Flavio De Barti per la disponibilità, il sostegno e la collaborazione. Un ringraziamento speciale va alla nostra squadra, un gruppo di professionisti instancabili che, lontano dai riflettori, rappresenta il vero motore di ogni evento. Ringraziamo Luigi Cosenza del Gruppo 3M (Mormanno) per il prezioso contributo alla realizzazione del progetto. Grazie anche ai nostri partner commerciali e istituzionali, che continuano a credere nel progetto e ad accompagnarne la crescita. Il nostro grazie più sentito va alle ragazze, che vivono questa esperienza insieme alle loro famiglie, mettendosi in gioco con coraggio, entusiasmo e determinazione. Sono loro il cuore autentico di questa manifestazione». Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali di Miss Italia Calabria, affidano a queste parole il bilancio della serata di Mormanno, che ha richiamato un pubblico numeroso e ha esteso la propria platea anche attraverso la diretta Facebook. Per chi oggi guarda a quel palco come a un possibile punto di partenza, le opportunità restano aperte: le iscrizioni alle selezioni sono disponibili sul sito ufficiale di Miss Italia, www.missitalia.it.

A sostenere la crescita di Miss Italia Calabria c’è una rete di partner che ha scelto di condividere, nel tempo, la sua stessa visione. Carlomagno Auto rappresenta una delle collaborazioni storiche della manifestazione, al fianco dell’organizzazione e delle concorrenti in un rapporto consolidato negli anni. Il racconto non si esaurisce con la chiusura di una serata. A prolungarne la voce sono i media partner Esperia TV, canale 15, Jonica Radio TV, canale 82, e Jonica Radio FM 90.2, che seguono gli appuntamenti, ne raccontano i protagonisti e ne rilanciano immagini ed emozioni. Così ogni tappa supera i confini della piazza che la ospita e raggiunge un pubblico sempre più ampio.

A Mormanno, la serata ha cambiato passo, accendendosi di musica e danza. A conquistare il pubblico è stata la performance de “I Freschi di Zona”, con un omaggio agli anni Novanta che ha riportato in scena un decennio dall’identità inconfondibile, tra sonorità, immagini e atmosfere diventate patrimonio della cultura popolare. Il passato è così tornato protagonista senza apparire nostalgico, incontrando il presente in uno spettacolo fresco, energico e fortemente partecipato. A dare forma e ritmo alla serata è stata la direzione artistica di Linda Suriano, che ha condiviso il palco con Andrea De Iacovo, alla conduzione dell’evento. Il passato è così tornato protagonista senza apparire nostalgico, incontrando il presente in una proposta fresca, energica e fortemente partecipata. Le coreografie di Lia Molinaro, interpretate da Marina Oliva, hanno completato il quadro con una presenza scenica dinamica e raffinata.

Il tour di Miss Italia Calabria ha raggiunto Mormanno, nel cuore del Pollino. Un’occasione per accendere i riflettori su un borgo dalla forte identità, dove il patrimonio culturale e architettonico convive con un paesaggio di straordinaria suggestione. Piazza Umberto I custodisce uno dei luoghi più significativi della storia cittadina: la Chiesa di Santa Maria del Colle. Situata ai piedi della collina che ospita il nucleo più antico di Mormanno, la chiesa racchiude una storia secolare segnata dalla sovrapposizione di tre edifici religiosi. Il primo risalirebbe al XIV secolo, mentre una seconda costruzione venne realizzata a partire dalla metà del Quattrocento e l’attuale edificio fu edificato nel corso del Settecento sulle fondamenta della struttura precedente. Le cripte conservano le tracce di questa lunga evoluzione architettonica, offrendo ancora oggi una testimonianza delle fasi più antiche dell’edificio. A pochi chilometri dal centro, il paesaggio si apre sul Lago del Pantano, piccolo specchio d’acqua immerso nella cornice naturalistica del Parco Nazionale del Pollino. Nato dallo sbarramento delle acque del fiume Battendiero per alimentare una centrale idroelettrica, si estende ai piedi del Monte Vernita, circondato da boschi di faggio e da una vegetazione rigogliosa che, soprattutto in autunno, si riflette sulle sue acque creando suggestivi contrasti cromatici. Il lago rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di pesca e birdwatching, grazie alla presenza di numerose specie di uccelli, sia stanziali sia migratori. Le sue sponde offrono inoltre spazi attrezzati per il tempo libero, un’area picnic, un viale per le passeggiate e una pista ciclabile di circa 1,5 chilometri che collega la località Pantano alla Vallera. Lo specchio d’acqua è stato anche teatro di importanti competizioni nazionali di canoa, confermando la sua vocazione sportiva. Tra memoria, natura e paesaggio, Mormanno ha offerto così uno scenario di particolare fascino, capace di esprimere la ricchezza e la varietà di un territorio che continua a sorprendere.

Il sindaco di Mormanno, Paolo Pappaterra, ha sottolineato il valore della kermesse e il legame sempre più stretto tra Miss Italia Calabria e promozione del territorio: «Ringrazio la Carli Fashion Agency per aver scelto ancora una volta Mormanno. Per la nostra comunità è un grande onore e un motivo di orgoglio ospitare un evento che, ormai, ha assunto una rilevanza importante in tutta la Regione. Portare Miss Italia in Calabria non significa parlare soltanto di bellezza esteriore, che ha inevitabilmente un valore effimero. Significa, soprattutto, promuovere e raccontare un territorio, offrendo visibilità a luoghi, tradizioni, patrimonio storico e paesaggistico. Miss Italia Calabria, infatti, non si esaurisce nella serata dell’evento. C’è un racconto che continua attraverso la comunicazione. È anche per questo che ringraziamo con il cuore chi rende possibile tutto questo: perché riesce a far conoscere e apprezzare il bello della nostra terra, della Calabria e, in questa occasione, di Mormanno». Sul significato della fascia di Miss Eleganza Calabria 2026, il sindaco Pappaterra pone l’accento su qualità che vanno ben oltre l’immagine: «tenacia, determinazione e la capacità di andare avanti senza arrendersi di fronte agli ostacoli». Un messaggio che si lega direttamente a una delle sfide più delicate per i piccoli centri: «Viviamo una realtà segnata anche dallo spopolamento, ma sono tanti i giovani che hanno scelto di restare, di continuare a investire qui e di costruire il proprio futuro nella propria terra. Alle ragazze di Miss Italia Calabria auguro soprattutto di saper riconoscere le opportunità che esistono, senza lasciarsi condizionare dall’idea che qui non ci sia nulla da fare o che non sia possibile costruire qualcosa. La Calabria ha molto da offrire. Bisogna saper vedere le possibilità, avere il coraggio di coglierle e, soprattutto, crederci».

L’assessore Flavio De Barti ha sottolineato il valore della manifestazione ben oltre la dimensione competitiva: «Ringrazio tutto il team per il lavoro che porta avanti, perché Miss Italia non è soltanto un concorso di bellezza, ma uno spettacolo completo, capace di coinvolgere il pubblico e di creare occasioni di incontro. È importante anche poter ascoltare le ragazze, conoscere le loro storie e vederle mettersi in gioco, accettando il confronto e il giudizio con coraggio e consapevolezza. Il mio augurio per loro è di continuare a vivere questa esperienza con serenità, armonia e spirito di condivisione».

A decretare la vincitrice della quindicesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Giuseppe Fasano (vicesindaco di Mormanno), Gianluca Fortunato (consigliere comunale di Mormanno), Domenico Perrone (consigliere comunale di Mormanno), Teresa Maradei (imprenditrice), Giuseppe Pirillo (responsabile commerciale Framesi per Calabria e Sicilia), Lia Molinaro (coreografa), Danilo Bellantone (consulente assicurativo finanziario), Maria Teresa Spaccarotella (Les Filles en Rose, abbigliamento uomo/donna Cetraro), Monica Lico (Antica Gioielleria di Castrovillari).

La neoeletta Maria Teresa Guarascio, vincitrice del titolo di Miss Eleganza Calabria 2026, ha raccontato tutta la sua emozione: «Sono davvero felicissima di aver conquistato questa fascia. Speravo proprio di vincere il titolo di Miss Eleganza e sono molto contenta di esserci riuscita. Cerco di fare tesoro di ogni occasione, perché ogni esperienza può aiutare a crescere. Continuerò a sostenere le mie compagne, a seguirle e a fare il tifo per loro, anche dietro le quinte. Il mio sogno è diventare ingegnere biomedico».

Il viaggio di Miss Italia Calabria prosegue, con un calendario di appuntamenti che porterà il concorso in alcuni dei luoghi più rappresentativi della Regione. Nuovi scenari e nuove protagoniste si preparano così a entrare nella storia della manifestazione. Le prossime date da segnare in agenda sono: l’11 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella, il 13 agosto a Settingiano, il 14 agosto a Grimaldi, il 16 agosto a Torano Castello.

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