Guerrieri (Spazio Pubblico): “Felice della posizione di Articolo Ventuno”

“Sono felice ed entusiasta della posizione espressa nettamente e chiaramente contro questo primo tempo dell’amministrazione comunale guidata da Iacobini. Il movimento grazie alle precisazioni del segretario cittadino Francesco Paternostro ha mantenuto la barra dritta nel prosieguo delle idee e delle battaglie politiche intraprese in questi anni.

Mi sembra giusto e anche pragmatico essere distanti da un’amministrazione deludente e che solo auspicando ad un miracolo potrebbe vincere di nuovo una competizione elettorale.

Andare adesso ad appoggiare questa maggioranza sarebbe stato un suicidio politico per un movimento nato in piena libertà e autonomia. Al di là di questi aspetti, credo che tra Articolo 21 e Spazio Pubblico ci possa essere per il futuro un dialogo proficuo per il rilancio della città.

Spero davvero, senza calcoli elettorali che pur servono alla politica, che gli amici di Articolo Ventuno possano divenire parte integrante di un progetto che racchiudi i riformisti, i progressisti ed i moderati della nostra comunità.

La gente ha bisogno di politica, di chi risolve i problemi a testa bassa e lavori per la città non per appariscenza ma per appartenenza”.

Così Michele Guerrieri (Spazio Pubblico Cassano All’Ionio).