“Ho imparato così tanto da voi, Uomini... Ho imparato che ognuno vuole vivere sulla cima della montagna, senza sapere che la vera felicità sta nel come questa montagna è stata scalata” - Gabriel Garcia Marquez
HomeItaliaPonte sullo Stretto, Confindustria: "Un booster per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno"
ItaliaCalabriaReggio Calabria

Ponte sullo Stretto, Confindustria: “Un booster per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno”

Il Ponte sullo Stretto di Messina è tornato al centro del dibattito dopo il via libera tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con il riaccendersi della discussione sul progetto e sulle ricadute economiche, sociali e infrastrutturali sui territori. Il tema è stato affrontato nella recente puntata di “Agorà Estate” condotta da Giulia Di Stefano con Marco Carrara, in onda su Rai 3.

 

Tra gli ospiti della puntata Nicola Ottaviani, Dolores Bevilacqua, Francesco Cancellato, Antonino Monteleone, Livio Gigliuto, Francesco Giubilei, Fabio Martini, Massimiliano Fuksas, Pietro Ciucci, Sandro Iacometti, Fabio Salamida, Paolo Di Paolo, Sebastiano Buglisi e Antonella Mascali.

In diretta dal Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria sono intervenuti Michele Laganà, presidente ANCE, e Umberto Barreca, presidente della Sezione Meccanica di Confindustria Reggio Calabria.

Laganà ha evidenziato “come il Ponte sullo Stretto non serva soltanto a unire Calabria e Sicilia ma possa cambiare la geografia economica del Paese. Se lo colleghiamo all’Alta Velocità e Alta Capacità, a Gioia Tauro, ai porti siciliani e ai corridoi europei TEN-T, il Ponte diventa la cerniera che porta l’Europa nel Mediterraneo. E allora il Sud smette di essere la periferia da raggiungere e diventa la piattaforma strategica dell’Italia e dell’Europa verso il Mediterraneo e l’Africa. Questa è la vera dimensione nazionale ed europea del Ponte”.

Barreca ha sottolineato “la necessità di valutare l’opera nella sua complessità, evidenziandone la sostenibilità economica, sociale e infrastrutturale e la capacità di generare sviluppo, occupazione e nuove opportunità per il sistema produttivo del territorio”.

 

Per Confindustria, “il Ponte non deve quindi essere considerato un’opera isolata, ma il punto di partenza di una più ampia strategia infrastrutturale capace di trasformare il Mezzogiorno e rafforzarne la competitività”.

Articolo PrecedenteReggio Calabria e Messina, i due Sindaci si incontrano e danno via ad un nuovo percorso di sinergia istituzionale
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Il Peperoncino Jazz Festival fa tappa a Mormanno e Plataci

Diamante: il sindaco Ordine va in spiaggia per confrontarsi con i turisti

Saracena celebra il suo patrono, San Leone

A Cirò il Tango diventa protagonista

Colosimi celebra dieci anni di accoglienza: il SAI festeggia con una giornata di cultura, memoria e comunità

Le prossime tappe de “Il Teatro senza Teatro”

Mandatoriccio celebra i suoi sapori nel mondo

La Sagra della ‘nduja di Spilinga fa il pieno di presenze

Caloveto celebra San Giovanni Calibita

Strada dell’Ejano: indetta la Conferenza dei servizi

Si insedia la Commissione d’accesso nel Comune di Isola Capo Rizzuto

Reggio Calabria e Messina, i due Sindaci si incontrano e danno via ad un nuovo percorso di sinergia istituzionale

Al via il Festival Euromediterraneo di Altomonte

A Reggio Calabria il trofeo della Coppa del Mondo dell’Italvolley

Morte di Antonio Perrotta, il cordoglio del Consiglio provinciale di Cosenza

Morte Antonio Perrotta, Marziale: “Calabria non lasci sola i quattro bambini che hanno perso il padre”

Aperta al transito la nuova arteria di collegamento Serra Spiga-Mendicino che unisce Cosenza con i comuni delle Serre. Franz Caruso: “ora chiederemo alla Regione...

Beach Volley Calabria Tour, a Roccella vincono Lombardo-Caracci e Lucania-Panetta

L’abbraccio della devozione: Girifalco si illumina per la festa di San Rocco e dell’Assunta

Reggio: domani sera l’incontro “Ospitalità da Omero ai giorni nostri”

Inps, Tridico: “La filiale provinciale di Corigliano Rossano porta la mia firma. Nessun passo indietro”

Tra gusto e intrattenimento per “San Lorenzo” a Mater Domini: grande partecipazione per Piero Procopio e la Sorbetteria

Lamezia, Amministrazione Comunale a lavoro contro la povertà estrema: “al via la co-progettazione abitativa da oltre 354mila euro”

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Eleganza Calabria 2026

Elezioni suppletive per la Camera dei deputati: a settembre al voto 348mila elettori

Catanzaro Servizi, Veraldi: “Stipendi non pervenuti il 11 agosto: massima vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie a un passo da Ferragosto”

La Concattedrale di Palmi riapre al culto dopo i lavori di restauro

Mezzo pesante in fiamme tra gli svincoli di Vazzano e Mileto. Rallentamenti sulla A2

A Vaccarizzo Albanese la 43esima Rassegna del Costume e della Cultura Arbëreshe

Vinitaly and City Reggio Calabria, il presidente del GAL Terre Locridee Macrì: “Una manifestazione ottimamente curata, un successo per tutta l’area metropolitana. Ora si...

Nuovo sistema depurativo a Catanzaro, Caviano: “Addio allo storico impianto di Verghello: al via una stagione di rigenerazione urbana ed ecologica per la marina”

Catanzaro, una notte di grande musica tra gli anni ’70 e ’80: Teppisti dei sogni in concerto al Porto Village e a seguire il...

Grande successo per la IV edizione di “Calici sotto le Stelle”: Calopezzati celebra il gusto, la musica e la bellezza del suo centro storico

Casali del Manco, partito il Gran festival della pizza: tre giorni tra sapori, musica e inclusione

Tropea: a novembre torna il Triathlon degli Dei

Stasera sul palco di Torre Marrana Elettra 1944

Il Lions Club di Locri e i Club del Distretto 108 YA aderiscono alla campagna FAI “I Luoghi del Cuore”

Scontro tra auto e bici elettrica nel Vibonese, grave un tredicenne

Catanzaro sperimenta l’IA negli uffici comunali: obiettivo processi più rapidi ed efficienti

Domani Reggio Calabria tra le città con bollino rosso per il caldo

Fronte per il Mezzogiorno, Filomena Greco (CR-IV) da Bacoli: “È in atto una sottrazione programmata di quanto ci spetta”

Rosarno: aggiudicati i lavori per la rotatoria tra via Nazionale e via Serricella

Corigliano Rossano: a Ferragosto esercizi chiusi dalle 14

Daniele Romeo (Reggio Futura): “Il successo straordinario di Vinitaly in the City dimostra che le grandi manifestazioni a Reggio Calabria sono possibili. Con il...

Strage di Cutro, Tridico: “La Calabria attende ancora risposte sui soccorsi, la memoria deve vivere nelle nostre piazze”

La Notte azzurra presenta: i re della risata sul lungomare di Montepaone

Il 23 agosto la parata storica a Tropea

Crotone Summer 2026: i provvedimenti alla viabilità cittadina

Morte Antonio Perrotta: gli inquirenti analizzano le immagini di videosorveglianza

A Palmi va in scena “Uccelli o della città sognata”, rilettura sorprendente e visionaria della commedia di Aristofane

Depurazione su due poli, Barberio: “Collettamento di Giovino tassello fondamentale. Così tuteliamo la Bandiera Blu e la Riserva delle Dune”

Crotone Summer Fest: cinque serate di musica, spettacolo, energia ed emozioni

Successo per la prima edizione di Vinitaly and the City Reggio Calabria

INPS Corigliano-Rossano, Rapani: “Nessun declassamento, rispettare ruoli e competenze”

Teatro in Piazza Steri a Corigliano Rossano: un successo

Nasce il MUDICART: Museo Diffuso Marco Cardisco Tiriolo

Lago: La VI edizione del Wine Art Fest incanta le Cascate di Laghitello

Gran finale del Mese dei Bronzi di Riace

Galatro ricorda i suoi 40 Internati Militari Italiani nei lager nazisti: il 18 agosto la manifestazione “40 Storie di Dignità – Una Scelta...

Morte di Antonio Perrotta, Caruso (FdI): “Profondo dolore. La violenza non può trovare spazio”

L’Accademia d’Arte diretta da Angela Crudo grande orgoglio artistico al Festival Nazionale dei Concerti per pianoforti

Sequestrati nel Cosentino 1.600 giocattoli non sicuri e oltre 24mila prodotti non conformi

Stasera Samurai Jay a Isola Capo Rizzuto

Acqua, divieto di utilizzo per il consumo umano in alcune fontane pubbliche di Cosenza

EstArte 2026: grande entusiasmo e partecipazione per il concerto di Ivana Spagna a Catanzaro

Il Festival “Nella Notte degli Artisti” conferma il suo posto tra i grandi eventi dell’estate cauloniese

Conto alla rovescia per ‘Alba a Soverato’: tutti i dettagli dell’evento

Conpait incanta Vinitaly and the City: la grande pasticceria conquista Reggio Calabria

“La storia TARGAta Palmi”: due passeggiate per scoprire chi si cela dietro i nomi delle targhe palmesi

A Filadelfia i giovani artisti raccontano i quattro sagrati storici

Pirossigeno Cosenza: Vincenzo De Marco guiderà l’Under 13 maschile e femminile

Festeggiamenti in onore di S. Ippolito a Cosenza: i provvedimenti della Polizia Municipale

Catanzaro, disco verde al Dip per il nuovo sistema depurativo su due poli. Daffinà e Fiorita: “Una svolta epocale per la città capoluogo di...

Street Book Festival di Crotone: “La letteratura che incontra il cinema e le nuove generazioni che dialogano con le istituzioni”

Cardia e Luppino (Confederazione Nazionale Esercenti Calabria): “Presenza importante per testimoniare la vicinanza della Confederazione alle imprese e alle eccellenze del territorio”

Cosenza: i cento anni di “Nonna Maria” festeggiati dall’Amministrazione comunale

Identità e territorio nei murales di Morano

Loizzo (Lega): “Morte addetto sicurezza inaccettabile. Serve clima di Salvini a Viminale”

Transumanze Sila Festival: il 12 agosto a Camigliatello Silano arrivano le sonorità di “Dance Tarantella”

La sesta edizione del Festival dei Tramonti a Palmi

Martedì 11 agosto “Mare dentro” a Tropea

Lamezia, Amministrazione comunale annuncia la pubblicazione dell’avviso per assistenza specialistica: “Più risorse e più attenzione per gli alunni con disabilità”

Pronostici calcio: analisi, dati e scelte vincenti oggi

Nasce il Coordinamento Giovani della UIL Calabria, a guidarlo Giuseppe Furciniti

Una notte di Cuba al Teatro dei Ruderi: il pubblico canta e balla con il Buena Vista Social Club – Grupo Compay Segundo

Crotone: Tavolo istituzionale permanente dedicato all’emergenza idrica

Reggio: domani l’inaugurazione dell’esposizione del Trofeo di Campione del Mondo conquistato dalla Nazionale Italiana maschile di pallavolo

“Street Food Fest” a Crotone: i provvedimenti alla viabilità cittadina

Sold out per Kalatherm – Notte sotto le stelle: il format inaugurato dalle Terme di Galatro

Morto dopo pestaggio in discoteca. Acquisite immagini videosorveglianza. Giunto in ospedale in condizioni critiche

A Laino Borgo torna il Palio cu i ciucci

Mancini: “Contrade e fazioni sono Cosenza. Per cinque anni dimenticate”

Apre al transito, domani, martedì 11 agosto, alla presenza del Sindaco Franz Caruso, la nuova strada di collegamento Serra Spiga-Mendicino

Recensione Completa Dolly Casino: Bonus, Giochi, Vantaggi e Guida per Principianti

Frascineto. Dopo il successo della Festa del Vino, un nuovo appuntamento all’insegna di musica, degustazioni e divertimento

Galileo Editore e HYLE nel cuore del Parco Nazionale della Sila

Reggina, la LND dirama i calendari: il 6 settembre al “Granillo” contro il Licata, chiusura col Gela

Gioia Tauro, sorpresi con 252 chili di cocaina: due portuali arrestati in flagranza di reato

Calabria Colleziona 2026: a Rende torna il grande evento dedicato alla storia, alla memoria e al collezionismo.

Reggio Calabria, “serve una svolta economica”: Pizzimenti propone un piano tra turismo, lavoro e defiscalizzazione

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook