Vinitaly, De Biasi: “Reggio Calabria si affaccia da protagonista sul Mediterraneo”

“Numeri straordinari in due giorni, grazie alla visione e all’intuizione del Sindaco Cannizzaro e alla sinergia creata negli anni con la Regione e con tutti gli altri enti. Così Reggio si affaccia prepotentemente sul Mediterraneo, iniziando a proporsi capitale di grandi eventi d’eccellenza, nazionali ed internazionali”

A dirlo è il Consigliere comunale Giuseppe De Biasi, esprimendo viva soddisfazione per l’esito della manifestazione.

“Il Vinitaly and the City Reggio Calabria, registrando 60mila visite e 50mila degustazioni, è stato un successo straordinario sotto ogni punto di vista, che dà a Reggio Calabria la centralità e l’orgoglio che merita. La prima storica edizione del Vinitaly in riva allo Stretto, ospitata l’8 e il 9 agosto nella splendida cornice del nostro Lungomare Falcomatà, ha fatto registrare numeri eccezionali, portando economie sul territorio, dimostrando il grande impatto culturale, turistico ed economico di iniziative di questa portata”.

“Questo grande traguardo – prosegue De Biasi – è il frutto diretto dell’intuizione illuminata del Sindaco Francesco Cannizzaro e dello stretto lavoro di squadra condotto in sinergia con la Regione Calabria. Il Sindaco ha dimostrato una straordinaria capacità politica e amministrativa nell’attrarre in città appuntamenti di altissimo rilievo nazionale e internazionale, che Reggio non era ormai più abituata a vedere da troppo tempo.”

“Vedere il nostro meraviglioso lungomare gremito di cittadini, turisti, produttori ed esperti del settore vitivinicolo – aggiunge il consigliere – conferma quanto la nostra città sia pronta ad accogliere e valorizzare eventi di primissimo piano. Il Vinitaly non è stato soltanto una prestigiosa vetrina per le eccellenze del territorio e della Calabria intera, ma rappresenta un chiaro segnale di svolta: un modello vincente di attrattività e sviluppo su cui continuare a investire per il futuro di Reggio. Rivolgo un sentito ringraziamento al Sindaco Cannizzaro, alla Regione Calabria, a tutti gli organizzatori, alle forze dell’ordine e agli operatori del settore che hanno reso possibile questo storico traguardo”, conclude Giuseppe De Biasi.