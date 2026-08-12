Scomparsa Pino Gagliardi, il cordoglio del sindaco Franz Caruso: “Amministratore appassionato, un esempio di dedizione alle istituzioni e alla famiglia”

“È con profonda commozione e sincero dolore che ho appreso della scomparsa di Pino Gagliardi, un amico, un compagno di tante battaglie e una persona alla quale mi legavano sentimenti di profonda stima e affetto”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso, esprimendo il proprio cordoglio e quello dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Pino Gagliardi.

“Con Pino scompare un uomo perbene, un amministratore appassionato e rigoroso- prosegue Franz Caruso – che ha vissuto il proprio impegno politico e istituzionale con serietà, coerenza e senso di responsabilità. Nel corso della sua esperienza al servizio delle istituzioni ha saputo distinguersi per competenza, concretezza e capacità realizzatrice, offrendo un contributo significativo alla crescita della comunità che ha amministrato.

Accanto all’impegno pubblico, resta il ricordo di una persona profondamente legata alla propria famiglia in un rapporto che ha rappresentato per Pino un riferimento fondamentale e una presenza costante nella sua vita. Anche il legame con la moglie Sara, segnato da una lunga e condivisa esperienza di vita, testimonia la profondità dei valori umani e familiari ai quali è sempre rimasto ancorato.

La sua scomparsa, avvenuta proprio a pochi giorni da quella della moglie Sara, rende ancora più doloroso questo momento per i familiari e per quanti lo hanno conosciuto e stimato”.

“Alle figlie, ai nipoti ed a tutti i suoi cari – conclude il Primo Cittadino – rivolgo le mie più sentite condoglianze, assicurando loro la vicinanza dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità cosentina in questo momento di profondo dolore”.