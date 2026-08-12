Nasce Meràkia, una nuova associazione di attivazione territoriale per la Calabria

Il Sud non è soltanto un luogo da cui partire. È anche un luogo a cui tornare, nel quale investire

energie, competenze e visione.

Da questa consapevolezza nasce Meràkia, una nuova associazione che si propone come piattaforma

di attivazione territoriale, network culturale, professionale e imprenditoriale, con l’obiettivo di

generare nuove opportunità nella provincia di Reggio Calabria e, più in generale, nel Mezzogiorno.

Il nome deriva dal termine greco moderno meraki, utilizzato per descrivere il gesto di fare qualcosa

con anima, passione e coinvolgimento personale. Una scelta che esprime il modo in cui l’associazione

intende operare: attraverso iniziative costruite con cura, qualità e significato, capaci di produrre un

impatto concreto sulle persone e sulle comunità.

Meràkia nasce per mettere in relazione chi vive quotidianamente la Calabria con chi è partito, ma

continua a riconoscersi nelle proprie origini o sceglie di tornare. L’ambizione è contribuire alla

costruzione di un nuovo ecosistema nel Sud, nel quale talento, cultura e impresa possano incontrarsi

e prosperare, rendendo il ritorno e l’investimento scelte naturali e attrattive.

Non una narrazione nostalgica, dunque, ma un invito all’iniziativa. Attraverso incontri, eventi,

progetti culturali e attività imprenditoriali, l’associazione intende creare relazioni tra cittadini,

professionisti, aziende e istituzioni, aprendo il territorio al confronto con esperienze e prospettive

internazionali.

I primi appuntamenti. Il festival L’Orientale

Meràkia è già al lavoro sul suo primo progetto: L’Orientale – il festival nato per orientarsi nel

mondo.

La manifestazione nasce per favorire il dialogo tra la Calabria, il Medio Oriente e il Sud-Est asiatico

attraverso la cultura, la conoscenza reciproca e l’incontro tra civiltà. In una fase storica segnata da

instabilità e profonde trasformazioni, L’Orientale vuole offrire nuovi strumenti per comprendere il

presente, costruendo ponti tra realtà geograficamente lontane ma legate da antiche relazioni

mediterranee.

Il primo appuntamento si terrà lunedì 24 agosto alle 21:30 al Palazzo della Cultura di Polistena.

La serata sarà dedicata alla letteratura e alla storia dei rapporti tra la Calabria e il mondo ottomano,

con la partecipazione del saggista calabrese Enzo Ciconte, autore del volume Il grande ammiraglio.

Storia del calabrese che guidò le flotte navali turche, lo scrittore Nicodemo Misiti, autore del libro

Uluç Alì. Il rinnegato. L’incontro sarà realizzato con la cura scientifica e letteraria del Circolo dei

Lettori Nostos di Oppido Mamertina.

Il secondo evento è previsto per mercoledì 26 agosto presso il Lido Sunset, località Tonnara di

Palmi, dove si svolgerà una cena nippo-calabrese. L’appuntamento utilizzerà il linguaggio della

cucina per mettere in relazione la cultura gastronomica giapponese e quella calabrese, valorizzandone

ingredienti, tecniche e sensibilità.

Questi appuntamenti rappresentano l’inizio di un progetto più ampio, destinato a crescere attraverso

collaborazioni con realtà culturali, imprenditoriali e istituzionali. Un percorso che parte dalla Calabria

per guardare al mondo e che riconosce nelle radici non un limite, ma il primo impulso verso il futuro.

Le radici sono il punto di partenza. Il futuro è la direzione.

Meràkia è stata fondata da Daniele Pronestì, Giuseppe Oppedisano, Eduardo Zampogna, Filippo

Gerace, Giovanni Pisani e Mariagrazia Zampogna.