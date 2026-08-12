Dal 19 al 21 agosto torna a Celico il Festival dell’Effimero

Per tre giorni Celico si prepara a diventare il cuore pulsante della cultura e della musica in Presila.

Dal 19 al 21 agosto 2026 torna il Festival dell’Effimero, giunto alla sua XVI Edizione con un programma ricco di eventi gratuiti.

Organizzato dal Comune di Celico e dall’Associazione Culturale SilAntica, il Festival renderà Celico attrattore di conoscenza, cultura e tanto altro, trasformando il centro presilano in un vero hub di natura, storia e musica.

Mercoledì 20 agosto, si parte al mattino: alle ore 9:00 con “Bosco incantato”, un’escursione tra natura, magia e meraviglia. Alle 11:00, presso la Villa Comunale Roberta Lanzino, spazio a “Scacco al tempo: il viaggio di Gioacchino Greco”, dedicato al celebre scacchista calabrese. Nel pomeriggio, alle 17:00, la Villa Comunale ospita il convegno “Sulle orme di Gioacchino da Fiore”, un viaggio nel pensiero di un visionario del Medioevo nato proprio a Celico. Alle 22:00, il Pattinodromo P. Beltrano si accende con il concerto live di Marvin & Prezioso, a ingresso gratuito. La serata si chiude, come sempre, con il Dj Set live nell’area food a partire da mezzanotte.

Giovedì 21 agosto, la giornata si apre alle 9:00 con “Dove il bosco incontra le persone”, una camminata ecologica in collaborazione con il Gruppo Scout “Celico 1”. Alle 11:00 è la volta di “Celico da scoprire”, trekking urbano tra storia e tradizione. Alle 17:00, presso la Villa Comunale, il convegno “Natura e futuro” propone un incontro per educare alla sostenibilità, affiancato dal laboratorio per bambini “Missione Plastic Free”. Alle 22:00, sul palco del Pattinodromo P. Beltrano arriva Clementino, tra i nomi di punta del rap italiano, in un concerto a ingresso gratuito unico in Calabria. A seguire, Dj Set live in area food.

Venerdì 22 agosto, ultima giornata del Festival, si comincia alle 10:00 con “Mani in festa”, animazione e laboratorio creativo presso la Villa Comunale. Alle 11:30, “La magia della liquirizia” accompagna il pubblico in un laboratorio dedicato ai sapori silani. Alle 17:00, la Villa Comunale ospita il convegno “Turismo delle radici”, un viaggio tra memoria, identità e futuro. La sedicesima edizione si chiude in grande alle 22:00, al Pattinodromo P. Beltrano, con l’attesissimo concerto di Cristiano De André, tra i cantautori più amati della scena italiana, anche questo a ingresso gratuito. A seguire, Dj Set live nell’area food.

Questi tutti gli eventi gratuiti in programma per il Festival dell’Effimero, nato sedici anni fa dall’idea dell’Associazione Culturale SilAntica e sostenuto oggi dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Matteo Francesco Lettieri.

All’inizio voleva essere solo un evento unico, da qui il nome Effimero; con il tempo, però, quell’idea si è trasformata in qualcosa di molto più grande: un appuntamento fisso, cresciuto anno dopo anno, fino a diventare uno dei festival più seguiti e riconosciuti in Calabria.